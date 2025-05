Rinčić na sučeljavanju: 'Treba srediti čistoću grada'. Primorac: 'Financije nisu nikad bile bolje!'

Nakon 35 godina SDP-ove vlasti naše mišljenje je da grad Rijeka zaslužuje drugačiju priliku, drugačiju politiku, da je umoran od dosadašnjih lica i to su u konačnici građani i prepoznali i rekla bih i nagradili u prvom krugu izbora, dobili smo 41 posto. Isto tako nagradili su, odnosno izabrali našu političku opciju u Gradskom vijeću, ukupno 11 vijećnika, rekla je kandidatkinja za gradonačelnicu Rijeke Iva Rinčić na početku sučeljavanja s Markom Primorcem na HRT-u.

Sveučilišna profesorica oko sebe je šest stranaka (Akcija Mladih, Unija Kvarnera, Centar, Fokus, Hrvatska stranka umirovljenika i alternativa) i kaže kako je ovo poziv na buđenje Rijeke.

S druge strane, Primorac ističe da mu je bila čast obnašati ovu dužnost na čelu Rijeke.

- Pozivam sve građanke i građane Rijeke da i u drugom krugu u što većem broju izađu na izbore. Toga nam je malo nedostajalo u prvom krugu. Odaziv je bio klasično riječki, 35 posto. Očekujem povjerenje Riječanki i Riječana na temelju onoga što sam odradio u ovom mandatu - istaknuo je.

Posebno je istaknula potrebu za poboljšanjem čistoće grada, navodeći da je ta tema duboko zapostavljena. Među konkretnim koracima navodi osnivanje Zavoda za prostorno uređenje, redovite obilaske mjesnih odbora i bolju komunikaciju s građanima.

- Mislim da je problem izostanka komunikacije, odnosno transparentnosti u radu s mjesnim odborima bio velik problem ove gradske uprave - istaknula je.

Filipović je uvjeren u svoj reizbor.

- Gradske financije nikada nisu stajale bolje nego danas. Niz je novih projekata koje sam zacrtao u svome programu, ipak biram razvoj jer razvoj je bitan element svega onoga što se u gradu događa. Od infrastrukture, nastavka, završetka autobusnog kolodvora, asfaltirana je Adamićeva, započela je gradnja marine u Porto Barošu, cijeli niz rotora u gradu je izgrađen, čvor Orehovica praktički se pušta u promet za nekoliko dana, čvor Škurin je završen, čvor Kozala se projektira, sve su to projekti koji mijenjaju lice grada i ta infrastruktura je bitna za razvoj.

Kako mladi mogu doći lakše do stana u Rijeci?

Rinčić predlaže rent-to-own model, stavljanje u funkciju nekih gradskih, odnosno državnih nekretnina uz najam na određeno razdoblje godina, a onda kasnije mogućnost kupnje pri čemu bi im se novac koji su uložili u najam uzeo u samu cijenu.

Uz to, najavila je nastavak poticane stanogradnje te obnovu svih trenutno zapuštenih, ali dostupnih nekretnina u javnom vlasništvu.

Filipović ističe da je u posljednje četiri godine u Rijeci izgrađeno preko 1.100 stanova.

- Nisu to svi javni stanovi, ja ne bježim od toga. Opet ponavljam da je posao gradonačelnika stvaranje okvira za javne i privatne investicije. Ono što nudim u narednom mandatu je sustav 10+. Sustav koji ćemo razvijati zajedno sa riječkim tvrtkama, postoji jedno veliko nasljeđe u Rijeci rješavanja stambenog pitanja, doduše u socijalizmu tada, gdje su tvrtke rješavale to pitanje, dijeleći stanove praktički svojim radnicima i mislim da tu treba tražiti odgovor na to pitanje. Nakon 10 godina postoji mogućnost otkupa, 30 posto prosječne plaće bila bi renta, to jest najamnina za te stanove prvenstveno namijenjene mladima i onima koji u Rijeci žele ostati, graditi svoju profesionalnu karijeru, mladim Riječanima i to je ono što je bitno i važno kod rješavanja toga pitanja.