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NAKON DIVLJENJA U RIJECI

Rinčić nakon kaosa na riječkim cestama: To nije poligon, čistom srećom je izbjegnuta tragedija

Piše Paula Bosančić,
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Rinčić nakon kaosa na riječkim cestama: To nije poligon, čistom srećom je izbjegnuta tragedija
Foto: Nel Pavletić/Pixsell/Canva
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Gradonačelnica Rijeke poručila je da je tragedija izbjegnuta čistom srećom te od policije traži detaljnu kronologiju događaja i odgovor zašto se ranije nije učinkovitije reagiralo na neprijavljene car meetove

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić oštro je osudila noćna okupljanja ljubitelja modificiranih automobila koja su se proteklih dana s Krka proširila i na Rijeku. Stotine ljudi okupile su se na Škurinjama, dok su se gradom čuli turiranje motora, pucanje iz auspuha i pirotehnika, a dio vozača izvodio je opasne manevre na javnim prometnicama.

Situacija je kulminirala na rotoru na Škurinjama, gdje je promet praktički bio blokiran, a vozači su pred okupljenima izvodili opasne manevre. Rinčić je poručila da je "čistom srećom izbjegnut ishod s tragičnim posljedicama" te naglasila da se takvo ponašanje ne može nazivati automobilskim susretom ni zabavom, nego ozbiljnim ugrožavanjem ljudi i imovine.

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Grad Rijeka sada će od PU primorsko-goranske zatražiti detaljnu kronologiju događaja, podatke o poduzetim mjerama i odgovor zašto se ranije nije učinkovitije reagiralo, iako su, prema riječima gradonačelnice, postojale javne najave i brojne dojave građana. Tražit će se i podaci o korištenju pirotehnike te okolnostima požara na području Pehlina.

„Rijeka nije poligon za divljanje automobilima”, poručila je Rinčić, dodajući da građani moraju imati sigurnost da će se na ponašanje koje ugrožava njihove živote i imovinu reagirati brzo i odlučno. Policija je tijekom višednevnog postupanja utvrdila oko 260 prometnih prekršaja i 21 prekršaj protiv javnog reda i mira, a prikupljaju se i informacije o mogućim organizatorima neprijavljenih okupljanja.

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