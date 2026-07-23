Rinčić priprema kaznenu prijavu protiv Obersnela zbog garaže

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je u četvrtak na sjednici Gradskog vijeća da je u pripremi kaznena prijava protiv bivšega gradonačelnika Vojka Obersnela zbog slučaja vezanog uz garažu na Klobučarićevu trgu te da će je uskoro podnijeti USKOK-u.

Rinčić je istaknula da su "neodgovorne odluke dovele Grad Rijeku u nepovoljnu situaciju da ne može upravljati svojom javnom površinom", optuživši bivšega gradonačelnika Obersnela da je samovoljnim odlukama, bez suglasnosti Gradskog vijeća, uz prešutnu podršku tadašnje vladajuće većine, doveo do ove situacije.

"Želimo izaći iz ove svojevrsne talačke situacije i pokazujemo da ne pristajemo na takvo stanje", naglasila je.

Rinčić je ustvrdila da je Grad Rijeka, osim mogućnosti upravljanja tim prostorom, izgubio i znatne novce.

Izlažući kronologiju slučaja garaže, Rinčić je navela da je Grad Rijeka prije više od 20 godina uložio 2,2 milijuna eura u pravo građenja za zgradu gradske knjižnice na krovu garaže, koja nikad nije izgrađena. Dodala je da i kako investitor nije podmirio ugovorene obveze, kao i da je od oko 800 tisuća eura komunalne naknade naplaćeno samo 150 tisuća eura.

Posebno je izdvojila ugovor iz 2017. godine koji je Obersnel potpisao s tvrtkom Garaže Rijeka, nasljednicom Austrograda, za koji je ustvrdila da je Grad stavio u gubitničku poziciju.

Prema njezinim riječima, Grad je tim ugovorom odustao od daljnjih sudskih postupaka i većeg dijela potraživanja, dok je tvrtka godinu dana poslije pravo građenja prodala društvu Best In Parking za pet milijuna eura. Istodobno, Best In Parking Gradu, prema ugovoru, do 2043. godine plaća naknadu od 89 eura dnevno.

Gradonačelnica je upozorila i da je utvrđeno kako je krovna ploča garaže oštećena, zbog čega je zatvoren Klobučarićev trg. Navela je da je građevinska inspekcija naložila društvu Best In Parking sanaciju oštećenja, dok iz te tvrtke poručuju da će sanirati oštećenja tek kad završe gradnju garaže na Žabici.

Iva Rinčić je napomenula i kako postoji ideja gradnje galerije s doniranim umjetninama na krovu garaže.

Vijećnik HDZ-a Josip Ostrogović, šokiran informacijama, ocijenio je kako to pokazuje što je SDP radio Rijeci i Riječanima. "Pokazuje i licemjerstvo SDP-a i partnera koji su ga održavali na vlasti sve ove godine", kazao je, pohvalivši gradonačelnicu za hrabrost. Pozvao je nadležne institucije da istraže slučaj.

SDP-ova vijećnica Ivana Prica Matijaš odbacila je osobnu odgovornost za odluke donesene kada je imala 12 ili 18 godina, izrazivši žaljenje zbog stanja garaže i nadu da će problem biti riješen.

Nakon devetosatne sjednice Gradsko vijeće većinom je glasova prihvatilo izvješće gradonačelnice o slučaju garaže na Klobučarićevu trgu.