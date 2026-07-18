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VISOKA RAZINA

RIZIK OD NAPADA Njemačka podignula razinu sigurnosne prijetnje. Oglasio se ministar!

Piše HINA,
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RIZIK OD NAPADA Njemačka podignula razinu sigurnosne prijetnje. Oglasio se ministar!
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
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Ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt upozorava da obavještajni podaci upućuju na konkretne planove napada na zemlju, izvijestila je u subotu agencija Reuter...

Njemačka je podigla razinu sigurnosne prijetnje na "visoku" zbog povećanog rizika od mogućih napada, izjavio je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, upozorivši da obavještajni podaci upućuju na konkretne planove napada na zemlju, izvijestila je u subotu agencija Reuters.

"To znači da se u Njemačkoj u svakom trenutku mora računati s rizikom od napada", rekao je Dobrindt.

Dodao je kako su "planovi za napade na zemlju jasno uočljivi" te da su među mogućim metama infrastruktura, pojedinci i institucije.

Njemačko ministarstvo unutarnjih poslova nije odmah odgovorilo na Reutersov upit za dodatna pojašnjenja o razlozima podizanja razine sigurnosne prijetnje.

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Njemačka je posljednjih godina zabilježila više smrtonosnih napada. Saudijski liječnik prošlog je mjeseca osuđen na doživotni zatvor jer je u prosincu 2024. unajmljenim BMW-om uletio među posjetitelje božićnog sajma u Magdeburgu, pri čemu je poginulo šest osoba, a više od 300 ih je ozlijeđeno.

U drugom slučaju, njemački sud prošle je godine proglasio krivim sirijskog državljanina za napad nožem na festivalu u Solingenu 2024., motiviran ideologijom Islamske države, u kojem su ubijene tri osobe, a deset ih je ozlijeđeno.

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