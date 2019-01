‘Rođendan Ivice Todorića? Da, ali koji, pa on ih ima čak dva?!’

Već kao beba Ivica Todorić susreo se s dvostrukim knjigovodstvom! U knjigama piše jedna brojka, a u životu je na djelu sasvim druga, što kod Todorića nikad nije bilo neobično, reći će svi koji ga bolje poznaju i koji su ikad imali posla s njim.

Na internetu, naime, piše da je Todorić rođen 2. siječnja 1951. i da ima 58 godina, no to nije prava istina.

- Rođendan smo proslavili 29. prosinca jer su ga u knjigama zaveli par dana kasnije, zato vam svugdje piše da je rođen 2. siječnja - rekla nam je njegova supruga Vesna, dodajući da je to sve što nam kani reći.

- Ne bih izjavljivala ništa više od ovoga jer mi više nismo javne osobe - rekla je.

Na pitanje kako je Todorić proslavio rođendan - rekla je vrlo suho: “Uopće nije bitno kako je on proslavio rođendan. Evo, doma u krugu obitelji.”

Relevantno je i to da je Ivica Todorić rođendan, kad god on bio, proslavio na slobodi, što je dodatni razlog za slavlje i radost u obitelji. No, on svakako nije privatna osoba, kako tvrdi njegova supruga. U vremenima ponosa i slave tvrdilo se da je toliko moćan da se “Hrvatska prehladi kad Todorić kihne”. Dobio je milijarde poticaja, zaposlio legije bivših dužnosnika, stajao van dosega vladinih tijela, a najavio je i politički angažman.

Pitanje datuma rođenja kod pojedinaca s državničkim ambicijama ima veći značaj no kod običnih ljudi, jer njihov rođendan katkad postane povijesni datum. Tito je, recimo, u crkvenim knjigama imao čak četiri-pet datuma rođenja, a kao rođendan je slavio 25 svibnja, što sigurno nije bilo točno. U prošlom stoljeću na ovim prostorima to nije bilo ništa neuobičajeno.

S tim da je Gazda običaj dvostrukog knjiženja zadržao, evo, do penzije.