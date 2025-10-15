Obavijesti

OPAKI SARKOM

Robert (24) je pobijedio rijetki rak kostiju! Stiže kući, mještani u Vodicama pripremaju doček

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Vodice: Toni i Robert Zanki | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Nakon borbe s opakom bolešću koja je trajala gotovo godinu dana, Robert Zanki, 24-godišnji mladić iz Vodica konačno je ozdravio. Njegova priča dirnula je cijelu Hrvatsku nakon što se saznalo da ima rijetki i agresivni rak kostiju Ewing od kojeg u svijetu boluje tek desetak ljudi.

Kako pišu Info Vodice, vijest je o ozdravljenju je potvrdio njegov otac Robert, inače dobitnik nagrade Ponos Hrvatske. Doček za Roberta bit će danas u 20 sati kod velikog spomenika na vodičkoj rivi. On je na liječenju bio u Turskoj.

Nakon što se saznalo za tešku bolest, u kratkom roku je prikupljeno više od 200.000 eura u velikoj humanitarnoj akciji.

MORA NA LIJEČENJE Toni spašavao živote, pomagao, a sada njegov sin treba pomoć: 'On ima jako rijetki rak kostiju'
Toni spašavao živote, pomagao, a sada njegov sin treba pomoć: 'On ima jako rijetki rak kostiju'

- Sve me ovo iznenadilo, uvijek sam pomagao ljudima, sjećaju me se i danas kad sam bio dobitnik nagrade Ponos Hrvatske, te ljudi dobro znaju koliko nam sad treba pomoć, što financijska, što moralna. Mi smo odlučili probati sve što bi moglo pomoći mojem sinu, a svjesni smo da svatko zaslužuje i najmanju šansu, a na karti sudbine ispalo je da je to sad moj sin - rekao nam je u velikom intervjuu Robertov otac Toni u ožujku.

Ewing sarkom inače je rijetki tip raka kostiju. Najčešće pogađa djecu i mlade. Manje od 1 posto svih dijagnosticiranih rakova kod djece i mladih su Ewing sarkomi.

