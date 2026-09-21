Obavijesti

News

Komentari 0
Revolucija u kirurgiji

Robot operirao u riječkom KBC-u: Izvedeni prvi kirurški zahvati uz pomoć 'da Vincija'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Robot operirao u riječkom KBC-u: Izvedeni prvi kirurški zahvati uz pomoć 'da Vincija'
Foto: KBC Rijeka
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U riječkom KBC-u započeo je novi era kirurgije s prvim operacijama izvedenim uz pomoć robotskog sustava "da Vinci", čime se otvaraju mogućnosti za minimalno invazivne zahvate.

U Zavodu za digestivnu kirurgiju Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava "da Vinci", čime je započelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi, izvijestili su u ponedjeljak iza KBC-a.

Prvi zahvati označavaju početak strukturiranog razvoja robotskog programa u Zavodu. Cilj je, uz odgovarajuću edukaciju operacijskih timova i postupno stjecanje iskustva, robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redovit program za pažljivo odabrane bolesnike kod kojih takav pristup može imati prednosti, navodi se u priopćenju.

Operacije su izveli pročelnik Zavoda za digestivnu kirurgiju Marko Zelić i specijalist abdominalne kirurgije Dorian Kršul. Prve zahvate riječki je tim izveo uz stručno vodstvo međunarodnog proktora Rosena Dimova s Medicinskog sveučilišta u Plovdivu.

STABILNO JE Oporavlja se učenik nakon napada u zagrebačkoj školi: 'Uskoro bi mogao kući...'
Oporavlja se učenik nakon napada u zagrebačkoj školi: 'Uskoro bi mogao kući...'

Anesteziološki tim činili su Miroslav Župčić, specijalistica anesteziologije te specijalizantica Ivona Šojat, uz anesteziološke tehničarke Sandru Baković i Biserku Mirt. Za instrumentiranje tijekom operacijskih zahvata bili su zaduženi Predrag Vlahović i Davorin Brajdić.

Uspješan početak programa rezultat je zajedničkog rada kirurga, anesteziologa, anestezioloških tehničara, instrumentara, medicinskih sestara i tehničara te svih službi KBC-a Rijeka koje su sudjelovale u pripremi i uspostavi novog operacijskog sustava.

Početak robotskog programa nastavak je dugogodišnjeg razvoja minimalno invazivne kirurgije na Zavodu za digestivnu kirurgiju, koji od 2006. sustavno razvija naprednu laparoskopsku kirurgiju i edukaciju kirurga, osobito u području kolorektalne kirurgije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'
ZATRPALI JAMU OTPADOM

HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'

Otpad je stigao 2008. u Prominu. Načelnik Tihomir Budanko traži sanaciju od 2017. Institucije su tražile strpljenje i osnivale povjerenstva, ali problem još nije riješen...
FOTO Josipa Rimac priznala sve! Ovako se nekadašnja 'kninska kraljica' mijenjala...
'SPORT I GLAZBA'

FOTO Josipa Rimac priznala sve! Ovako se nekadašnja 'kninska kraljica' mijenjala...

Josipa Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja
Josipa Rimac priznala je krivnju pa poručila: 'Trebam mir!' Dobila je 20 mjeseci zatvora...
KAŽNJENA I NOVČANO

Josipa Rimac priznala je krivnju pa poručila: 'Trebam mir!' Dobila je 20 mjeseci zatvora...

Optužnicom u aferi poznatoj i kao "Sport i glazba", jednoj od tri korupcijske optužnice Josipe Pleslić, isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026