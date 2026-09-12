Roditelj tražili da surogat majka abortira bolesnu bebu, ona je to odbila. Slučaj završio na sudu

Slučaj surogat-majke iz SAD-a, koja je odbila zahtjev bioloških roditelja da prekine trudnoću nakon što je otkrivena teška srčana mana fetusa, stigao je do američkog Vrhovnog suda. Žena sada traži skrbništvo nad dječakom, tvrdeći da strahuje kako mu biološki roditelji neće osigurati liječenje koje mu može spasiti život.

McKenna West, medicinska sestra s Aljaske, rodila je dječaka 12. kolovoza u Teksasu. Dijete je rođeno s hipoplastičnim sindromom lijevog srca, teškom urođenom manom kod koje lijeva strana srca nije dovoljno razvijena da normalno pumpa krv. Biološki roditelji, Omar Ahmed i Nausheen Gilkar iz Kalifornije, tijekom trudnoće zatražili su prekid trudnoće nakon što je u 23. tjednu utvrđena srčana mana. West je to odbila te je kasnije otputovala u Teksas, gdje je pobačaj u većini slučajeva zabranjen.

- Bilo je zastrašujuće pomisliti da nešto možda nije u redu i da ja neću biti ta koja će moći donijeti odluku o liječenju - rekla je West prošlog mjeseca u intervjuu za Live Action, organizaciju koja se protivi pravu na pobačaj.

Nakon rođenja dječak je ubrzo podvrgnut operaciji. U cijeli slučaj uključio se i ured teksaškog državnog odvjetnika Kena Paxtona, koji je prije poroda ishodio hitnu sudsku odluku kojom se zahtijeva da dijete dobije medicinsku skrb nužnu za preživljavanje.

West sada traži da američki Vrhovni sud zaustavi odluku kalifornijskog suda kojom su Ahmed i Gilkar priznati kao pravni roditelji. Ona želi skrbništvo ili barem pravo odlučivanja o djetetovu liječenju, jer smatra da postoji opasnost da roditelji ne pristanu na buduće operacije. Na ročištu je rekla da bi bila spremna odustati od zahtjeva za skrbništvom ako bi se par složio osigurati bebi životno važnu medicinsku skrb. West vjeruje da Ahmed i Gilkar planiraju dijete smjestiti u hospicijsku skrb u Kaliforniji umjesto da mu omoguće operaciju koja bi mu mogla spasiti život. Bez liječenja, hipoplastični sindrom lijevog srca može dovesti do smrti u roku od nekoliko dana ili tjedana.

Biološki roditelji odbacuju njezine tvrdnje. Na sudskom ročištu Gilkar je rekla da nikada nisu željeli uskratiti djetetu liječenje te je West optužila da im pokušava oduzeti sina. Par tvrdi i da je West prekršila ugovor o surogatstvu te da ih nije obavijestila da odlazi u Teksas.

- On je naše dijete - rekla je Gilkar brišući suze.

Pictured: Nausheen Gilkar and Omar Ahmed, who wanted to subject their child to a late-term abortion because he has a heart defect.



Now they are suing the surrogate who refused to abort him for $100,000. https://t.co/TkNO5lJKS5 — Fatima Gunning (@fatima_gunning) August 26, 2026

Obje su strane nakon ročišta 25. kolovoza javno šutjele, a sudski spis je zapečaćen. Međutim, u zahtjevu Vrhovnom sudu West navodi da je izgubila postupak u Teksasu kojim je pokušala dobiti skrbništvo nad djetetom. Teksaški sud je 2. rujna u cijelosti priznao kalifornijsku sudsku odluku.

Slučaj je dodatno zakompliciran činjenicom da surogatstvo u SAD-u nije uređeno jedinstvenim saveznim zakonom. Pravila se razlikuju od savezne države do savezne države, zbog čega ovakvi sporovi lako ulaze u pravne sive zone.

Vrhovni sud nije obvezan prihvatiti njezinu žalbu, a pravni stručnjaci procjenjuju da su izgledi za hitnu intervenciju mali jer se najviši američki sud rijetko uključuje u obiteljske sporove.