Roditelji kod Zadra prestali slati djecu u školu: Učiteljica im spava za vrijeme nastave...

Roditelji učenika Osnovne škole Galovac tvrde da jedna od učiteljica razredne nastave često spava za vrijeme nastave, zbog čega su neki od njih u jednom razdoblju odbijali slati djecu u školu. Slučaj je eskalirao do te mjere da su se u njega uključile županijske službe i prosvjetna inspekcija, a ravnatelj škole Josip Lučić tvrdi da je poduzeo sve što je u njegovoj moći, piše Novi list. Ravnatelj Lučić potvrdio je da je prvu službenu pritužbu roditelja na rad učiteljice zaprimio još 2. svibnja 2024. godine. Kaže kako je učiteljica tada negirala optužbe o spavanju na satu.

- Redovito smo pratili nastavu učiteljice kroz nadzor koji su provodili stručni suradnici i ja. Krajem svibnja 2024. godine njezin je rad bio predmet stručno-pedagoškog nadzora Agencije za odgoj i obrazovanje. Tijekom tog nadzora utvrđeni su određeni nedostaci koje je učiteljica trebala otkloniti - pojašnjava ravnatelj.

Međutim, problem time nije riješen, pa su roditelji u siječnju ove godine ponovno uputili prijavu.

- Po aktualnoj prijavi iz siječnja 2026. nadzor još nije proveden jer je učiteljica trenutačno na bolovanju, pa stoga nije izdano niti pisano upozorenje - navodi Lučić.

Nakon nove prijave, roditelji su o svemu obavijestili i Zadarsku županiju, osnivača škole, te druge nadležne službe. Ravnatelj kaže da je Županiji dostavio sve relevantne informacije o situaciji i poduzetim koracima.

'Zadarska županija nema nadležnost za poduzimanje konkretnih radno-pravnih mjera...'

Iz Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije priopćili su kako je svako neprimjereno ponašanje u učionici neprihvatljivo. Potvrđuju da su pritužbe roditelja primili u svibnju 2024., kada su poslane i Ministarstvu te Pravobraniteljici za djecu, a zatim ponovno u siječnju 2026. godine.

Županija je, kako navode, odmah zatražila očitovanje škole i proslijedila pritužbu Agenciji za odgoj i obrazovanje.

- Važno je naglasiti da, kao osnivač Osnovne škole Galovac, Zadarska županija nema nadležnost za poduzimanje konkretnih radno-pravnih mjera u vezi s ovim prijavama - ističe županijski pročelnik za obrazovanje Ivan Šimunić.

Dodaje da je Agencija provela stručno-pedagoški nadzor u dva navrata, 2024. i 2026. godine, a na temelju prijave roditelja iz ove godine proveden je i inspekcijski nadzor Prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Nalazi su dostavljeni školi na daljnje postupanje.

Dok je učiteljica na bolovanju, nastavu u razredu održava zamjena. Prema neslužbenim informacijama, Zadarska županija je kao osnivač u nekoliko navrata pokušala smijeniti ravnatelja Lučića, no bezuspješno jer u Školskom odboru ima samo tri od sedam članova.

Osnovna škola Galovac i ravnatelj Josip Lučić našli su se u fokusu javnosti i u rujnu 2024. godine zbog optužbi za nepotizam. Tada je jedna učiteljica, koja je u školi 14 godina radila na zamjenama, upozorila da su u školi zaposlena tri člana iste obitelji koji su navodno pokušavali osigurati posao i za četvrtu članicu. Nakon provedenog nadzora, Prosvjetna inspekcija utvrdila je nepravilnosti i naložila ravnatelju da raskine protuzakonito sklopljeni ugovor o radu, što je i učinjeno.