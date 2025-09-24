'Roditelji Kristiana Vukasovića doživjet će pravdu za smrt sina. Presuda stiže do kraja godine'

Slučaj Kristiana Vukasovića, 18-godišnjeg mladića s posebnim potrebama koji je završio u zatvoru među okorjelim kriminalcima zbog paljenja nekoliko maslina i raslinja, nakon šest godina bliži se kraju. Tako barem u razgovoru za 24sata sugerira odvjetnik obitelji Vinko Ljubičić. Naime, na zadnjem ročištu u Zadru - kako je prva izvijestila Slobodna Dalmacija - sud je odlučio da je nužno provesti vještačenje uzroka smrti i zato su izdali nalog sudskim vještacima na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. To im je potrebno kako bi odlučili o tužbi obitelji za naknadu štete od RH.

- Sud je odlučio zatražiti vještačenje i time je, vjerujemo, prihvatio osnovu odgovornosti Republike Hrvatske. Naša namjera, kad je obitelj tužila Republiku Hrvatsku, bila je da se u procesu točno utvrdi na koji način je Kristian tretiran u zatvoru. Da se utvrdi, ako je liječen - na koji način je liječen. I ako je imao ozljede na tijelu, da se utvrde okolnosti kako ih je zadobio. Kao i propusti, ako ih je bilo - rekao je u razgovoru za 24sata splitski odvjetnik Vinko Ljubičić, kojeg je angažirala obitelj.

Na pitanje hoće li otac Stipan i majka Kristina dočekati pravdu za svog jedinca, s obzirom da godine prolaze, a presude nema, odvjetnik Ljubičić je odgovorio:

- Hoće! Mislim da će pravdu za svog sina doživjeti i to vrlo brzo. Pritom moram reći kako zaista nemam prigovora na rad suda u Zadru, ali cijeli sustav je toliko spor da proces traje i traje. Očekujem svaki dan, najkasnije u listopadu da dođe taj nalaz s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a onda i presudu do kraja ove godine. Rekao bih nakon toliko godina da smo u finišu...

Kako su pisala 24sata, samo zatražena dokumentacija iz Bolnice za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj u Zagrebu putovala je do suda u Zadru duže od godinu dana.

Stipan Vukasović i supruga Katarina već šest godina čekaju pravdu za svog sina koji je u umro u splitskoj bolnici 24. kolovoza 2019. godine, gdje je, u teškom stanju, 1. kolovoza doveden iz zatvora na Bilicama. Služio je kaznu od osam mjeseci zbog izazivanja požara. Jedva punoljetnom mladiću sudili su kao ubrojivom, unatoč priloženoj opsežnoj medicinskoj dokumentaciji i dijagnozama - metabolički sindrom, astma, iznadprosječno izražene teškoće iz kruga ADHD-a, psihijatrijski tretmani još u dječjoj dobi, “oštećenje funkcionalnih sposobnosti III. stupnja, odnosno teži invaliditet” uz “prijeku potrebu privremene pomoći i njege u punom opsegu”, što je utvrđeno vještačenjem HZZO-a iz 2018. godine.

- Svako jutro kad se probudim, mislim da će se pojaviti u hodniku. Učini mi se da je u svojoj sobi. A onda mi padne na pamet, da nije možda u zatvoru. I tek onda sam svjestan da je on gore, na nebu... - rekao je mjesec dana nakon smrti sina otac Stipan Vukasović za 24sata. U svom domu razgovarao je tada s reporterima 24sata Marijem Matanom i Denisom Mahmutovićem.

- Vidio sam ga nakon što su mu izrekli presudu. Odveli su ga u sobu gdje je čekao povratak u zatvor. Imao je lisice. Vidjeli smo se na dvadeset minuta, tad smo mogli barem malo popričati. Nije mogao sam ni zapaliti cigaretu, morao sam mu ih vaditi iz džepova. Ne znam zašto su ga vezali - rekao je tad Stipan.

- On je bio strašno vezan uz mene. Kad se rađao, mogli smo oboje umrijeti. Srećom, spasili su nas oboje. Nije imao dovoljno kisika pri rađanju, pa je ostao malo usporen. Ali bio je dobro dijete, jako dobro dijete. Toliko vremena smo provodili s njim, još otkad je bio malen. Uvijek je bio pod našom kontrolom. A sad ga nema. Ta bolest njegova bila je kao osoba u osobi. On mi je rekao da nije on to napravio nego nešto u njemu - rekla je tad majka Kristina Vukasović.

Prizori s kojima se Stipan suočio kad je sin završio u bolnici bili su stravični. Njegov sin bespomoćno je ležao u komi. Pomoći nije bilo niotkuda, Kristian je bio na aparatima. I dalje nije jasno zašto je završio u komi.

- U bolnici je cijeli bio spojen na žice. Dobio je rane od ležanja, po nogama, po leđima i iza glave. Nije se micao, bio je u komi. Nisu mi dali da fotografiram Kristianove ozljede. Zabranili su mi. Ne znam zašto...

Otkud modrice? Je li ga netko pretukao u zatvoru? Zašto je uopće cijeli sustav, na čelu sa sucem Marijem Franetovićem, bio tako nemilosrdan prema jedinom djetetu Stipana i Kristine Vukasović iz Sumpetra, pisala su 24sata.

U bolnicu je dovezen već u komatoznom stanju s brojim krvnim podljevima na ekstremitetima, na prednjoj trbušnoj stijenki te na oglavku tjemena. Obdukcija pokazala da je preminuo od zatajenja srca, koje je kako su mnogi tumačili, stalo od straha. No, državno odvjetništvo je slučaj zatvorio zaključivši da nije bilo propusta.

Nakon toga obitelj je tužila Republiku Hrvatsku. Bude li presuda osuđujuća, država će platiti odštetu obitelji, ali u tom procesu pojedinačna odgovornost se ne utvrđuje. Makar će se u tom slučaju i pravno znati ono što Stipan i Kristina Vukasović tvrde od početka. Da je bešćutni sustav kriv za smrt njihova sina.

