Dječak u školu u Zagrebu došao s plinskim pištoljem. Ravnatelj: Pištolj oduzet, zvali smo policiju

Neugodan incident dogodio se prije nekoliko dana u jednoj zagrebačkoj školi nakon što je učenik viših razreda donio plinski pištolj i pod odmorom ga pokazivao drugim učenicima, piše HRT.

Navodno je riječ o izazovu s jedne digitalne platforme. A ovaj nemili događaj još jednom je pokazao kakve posljedice mogu imati izazovi koji se putem društvenih mreža sve više šire među djecom i mladima.

Izazov je da učenici u školu donesu što čudniji predmet i onda se snime.

- Oduzeli smo taj plinski pištolj, kontaktirali s policijom, policija je vrlo brzo bila tamo. Napravili smo sve potrebne procedure toga dana, a i nastavili smo idući dan. Puno smo razgovarali s učenicima, puno smo razgovarali s roditeljima, i međusobno - rekao je ravnatelj osnovne škole u Zagrebu. Dječak je odmah udaljen s nastave, a u školu je pozvana njegova majka.

O incidentu se oglasila i policija.

- Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog redovitim putem zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana uz obavijest nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad - stoji u priopćenju Policijske uprave zagrebačke.