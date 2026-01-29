Roditelji oprez! Kruži opasna prijevara. U sve uključeno i lažno dječje natjecanje

Dubrovačka policija upozorila je u četvrtak na pokušaj prijevare porukom na poznatom komunikacijskom kanalu, u kojoj se traži glasanje za dijete u navodnom natjecanju, najčešće za djevojčicu koja se zove Ana.

Policija je posljednjih nekoliko dana zaprimila veći broj prijava građana o tim porukama koje im dolaze od poznatih osoba, čiji je komunikacijski račun već kompromitiran.

„U poruci se traži klik na poveznicu gdje se korisniku prikazuje lažna stranica s navodnim natjecanjem, gdje su glasovi kandidata gotovo jednaki. Od korisnika se traži da upiše svoj broj mobitela te da instalira aplikaciju ili potvrdi prijavu putem koda, nakon čega prevaranti preuzimaju kontrolu nad komunikacijskim računom koji sadrži brojne osobne informacije, fotografije, razgovore i slično“, objasnili su iz dubrovačke policije.

Savjetuju građanima da ne klikaju na poveznice za glasanje, čak ni ako poruka dolazi od poznate osobe.

Ne upisujte svoj broj mobitela, kodove ili druge osobne podatke na sumnjivim stranicama i ne instalirajte aplikacije putem poveznica iz poruka. Ako ste već kliknuli na poveznicu, deinstalirajte komunikacijski kanal i ponovno ga instalirajte, a svoje kontakte obavijestite da zanemare poruku koju su dobili budući se radi o prevari, poručuju iz policije.

Svjedoci smo sve češćih prevara pozivima i porukama koje ciljaju na ljudske emocije zbog čega ljudi reagiraju instinktivno slijedeći upute što u konačnici dovodi do njihove financijske štete. Savjetujemo građanima da pri komuniciranju pozivima li porukama budu iznimno oprezni kako ne bi postali žrtvom neke od prijevara, kaže PU dubrovačko-neretvanska.