'SLUČAJ SE RJEŠAVA'

Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu. Milina: Policija radi svoj posao

Svečana prisega polaznika 20. naraštaja Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Na pitanje kako komentira najavu građanskog prosvjeda 28. rujna zbog napada na djecu u Retkovcu, Milina kaže da građani uvijek imaju pravo prosvjedovati

Ravnatelj policije Nikola Milina komentirao je slučaj maloljetnih delinkvenata koji napadaju drugu djecu i građane u zagrebačkom naselju Retkovec poručivši da je provedeno kriminalističko istraživanje i da se slučaj rješava kao i svi slični dosadašnji slučajevi. Milina je istaknuo da policija poduzima sve što je u njezinoj nadležnosti dodajući da je riječ počiniteljima maloljetnicima i ispod 14 godina.

"To što je riječ o djeci nikako nije dobro. Mi ćemo svakako tamo pojačati preventivne aktivnosti s razine policijske uprave i ravnateljstva ne samo u smislu vidljivosti poslije na cesti nego i u školama gdje ćemo raditi kako bi senzibilizirali javnost i roditelje i kako bi pomogli da se tamo situacija ne ponavlja", naglasio je Milina.

Na pitanje kako komentira najavu građanskog prosvjeda 28. rujna zbog napada na djecu u Retkovcu, Milina kaže da građani uvijek imaju pravo prosvjedovati, ali da je policija vrlo brzo provela kriminalističko istraživanje i obavijestila sve koje treba obavijestiti.

Podsjetimo, nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna.

Milina je to komentirao nakon svečane prisege 483 policajaca i policajki na policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik". Riječ je o 20-om naraštaju u kojem je i najveći broj žena dosad, njih 119.

Na svečanoj prisezi bio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je uz čestitke, novom naraštaju poručio da od njih očekuje ljudskost, empatiju i odgovornost. Sigurnost je, rekao je, najveći kapital, a novi naraštaji njegovi čuvari.

