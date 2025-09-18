Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Razbijen nos i glava, udarci daskama po leđima dovoljno jaki da daske puknu, cipelarenje, napad na policajku, šakanje. Ovo nisu detalji tučnjave odraslih ljudi, obračuna bandi ili krvave filmske scene. Ovo su detalji napada "bande" maloljetnika iz Jelkovca na djecu iz Dupca i Dubrave. Roditelji čija djeca više ne izlaze sama od straha, ljudi koje je strah prošetati psa u vlastitom kvartu, susjedi, svi su nezadovoljni rješenjem sustava, koji, zbog toga što su počinitelji mlađi od 14 godina, ne može mnogo učiniti, pa su se sami organizirali. Prvo u neslužbene patrole roditelja koji prate svoju djecu navečer, a slijedi i prosvjed.

- Još dogovaramo točan termin, uključili su se i iz Mjesnog odbora Dubrava, čekamo što će biti na sjednici - govori nam jedan zabrinuti otac. Večer je proveo s drugim tatom iz kvarta, pred školom, motreći situaciju.

Termin su na kraju dogovorili. Prosvjed će biti 28. rujna, u 16 sati, kod škole Retkovec.

- Ima klinaca u manjim skupinama, ali to su ovi s kvarta. Pa neki koji šeću pse i s njima njihove mame. Kao neslužbene patrole. Marica je kružila kvartom sinoć. Radi se o lošem sustavu, policija nekog ulovi, sud ga pusti i tako u krug. Zato pozivamo vas medije da to gurate u tom smjeru, nešto se mora promijeniti, nadležni moraju reagirati. Priča je zapetljana, ne radi se više o toj djeci koja napadaju, jer oni su stvarno djeca i žao mi ih je. Sustav mora reagirati, jer što s djetetom od 10 godina koje živi skoro na ulici i o njemu se nitko ne brine?! Dečkić je možda talent za slikarstvo, ali nema doslovno nikog i pridruži se bandi. U kontaktu smo i s predstavnicima nacionalnih manjina, koji će na svom sudu odlučiti kako će se uključiti - govori, bez otkrivanja više detalja.

Roditelji imaju popis imena dijela napadača, a policija je uhitila dva starija od 14. Ostala tri mlađa su od 14, pa nisu kazneno odgovorni, ali su za njih napisali posebno izvješće.

- Stanje sad je mirno, u smislu da su se klinci vjerojatno uplašili i da se ti koji su sudjelovali ne pojavljuju. Za jednog znamo da nije došao u školu cijeli tjedan jer se boji, a za ove ostale ne znamo. Mislim da su to klinci koji su upali u loše društvo. Generalno su to roditelji lošeg socio-ekonomskog statusa koji su dobili stanove u Jelkovcu i sad se tamo formiraju 'bande'. Vjerujem da je došlo i do njihovih roditelja, pa se nadam da su ih primirili, da su razgovarali s njima. Vjerujem da je i njima bitno da djeca ne nastradaju - govori. U cijelu priču uključio se jer i on ima dijete.

- I moje dijete se igra vani. Mogao je to biti on, susjed, nebitno. Kažem, sad je ovdje mir i smireno. Kuju li oni neku osvetu ili su se prepali, ne znam - zaključuje.

Društvenim mrežama kruži poziv svima da predaju policiji snimke ili fotografije koje imaju,

- Važno je naglasiti: nitko ne proziva nikakve manjine. Dapače, želimo da se svi uključimo i zajedno riješimo ovaj problem. Jer Dubrava su i Purgeri, i Romi, i Janjevci, i Albanci, i Bosanci, i Zagorci, i Slavonci, i Dalmatinci (oni malo manje), i Nijemci, i Amerikanci… i svi drugi koje nisam nabrojao. Svi smo mi Dubrava. Svi želimo isto, da možemo mirno šetati kvartom i da se naša djeca mogu bezbrižno igrati, i danju i noću, bez straha što će se možda dogoditi - piše u dijelu poziva.

Roditelji ne krive djecu

I njima treba ljubavi i pažnje, govori majka s kojom smo razgovarali. Ne krivi djecu, kao ni drugi roditelji, nego njihove roditelje i sustav koji je previše trom da zaustavi napade. "Njih 20 se zaletjelo na dječake, na policajku. Kad je dosta", pitaju se.