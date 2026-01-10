Obavijesti

News

Komentari 17
RIJEKA

Ronaldo Barišić prijavljen zbog ZDS-a i HOS-ove zastave

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Ronaldo Barišić prijavljen zbog ZDS-a i HOS-ove zastave
Foto: Bolja Hrvatska

Time je narušavao javni red i mir odnosno na javnom mjestu isticao simbol kojim se veliča ustaški pokret i totalitarni režim Nezavisne države Hrvatske koji kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prijezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti

Admiral

Predsjednik udruge za Bolju Hrvatsku Ronaldo Barišić dobio je prekršajnu prijavu zbog pokliča zds i isticanja HOS-ove zastave tijekom prosvjeda u Rijeci 29.11, objavila je udruga na društvenim mrežama pozivajući se na obavijest Prve policijske postaje Rijeka.

 - Isticao je zastavu dimenzija 60×100cm, koja je crne boje, obrubljena zlatnim resicama, obostrano ušiveni hrvatski grbovi, smješteni u sredini, šahovnica s 25 crvenih i bijelih polja na kojoj je prvo bijelo polje, otvor za koplje, kao i natpis iznad šahovnice HOS, te ispod natpis ZA DOM SPREMNI - objavila je Udruga.

 - Time je narušavao javni red i mir odnosno na javnom mjestu isticao simbol kojim se veliča ustaški pokret i totalitarni režim Nezavisne države Hrvatske koji kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prijezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti odnosno koristili ste gore navedene simbole na javnom mjestu i u vrijeme kada se nije obilježavala obljetnica HOS-a ili komemoracija poginulih pripadnika HOS-a čime ste uznemirili i zastrašili na taj način sudionike javnog okupljanja i ostale građane koji su prolazili ili koji su bili tada na javnom okupljanju - objavili su pisanu obavijest riječke policije.

Iz udruge Bolja Hrvatska pružili su punu podršku predsjedniku Ronaldu Barišiću.

'VATRENI' NA UDARU HULIGANA Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u
Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'
EKSKLUZIVNO

Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'

Iako imaju manji stan u Zagrebu, zbog djece je obitelj 10 godina bila u podstanarstvu. Benčić će za rate kredita izdvajati više od prosječne plaće. Ali za novi stan to nije bilo dovoljno, pa kaže da je pomogao jedan dar...
Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor
NE MOŽE BITI JASNIJE

Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor

Ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi ne želimo imati Rusiju ili Kinu za susjede, rekao je Trump
Von der Leyen: Europa podržava prosvjednike. Na prosvjedu se pojavila izraelska zastava
ŽESTOKA POBUNA U IRANU

Von der Leyen: Europa podržava prosvjednike. Na prosvjedu se pojavila izraelska zastava

IRAN Masovni prosvjedi, potaknuti gospodarskim slomom i drastičnim padom vrijednosti nacionalne valute, izmaknuli su kontroli vlasti, koje su odgovorile gašenjem interneta i silom..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026