Ronaldo Barišić prijavljen zbog ZDS-a i HOS-ove zastave

Predsjednik udruge za Bolju Hrvatsku Ronaldo Barišić dobio je prekršajnu prijavu zbog pokliča zds i isticanja HOS-ove zastave tijekom prosvjeda u Rijeci 29.11, objavila je udruga na društvenim mrežama pozivajući se na obavijest Prve policijske postaje Rijeka.

- Isticao je zastavu dimenzija 60×100cm, koja je crne boje, obrubljena zlatnim resicama, obostrano ušiveni hrvatski grbovi, smješteni u sredini, šahovnica s 25 crvenih i bijelih polja na kojoj je prvo bijelo polje, otvor za koplje, kao i natpis iznad šahovnice HOS, te ispod natpis ZA DOM SPREMNI - objavila je Udruga.

- Time je narušavao javni red i mir odnosno na javnom mjestu isticao simbol kojim se veliča ustaški pokret i totalitarni režim Nezavisne države Hrvatske koji kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prijezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti odnosno koristili ste gore navedene simbole na javnom mjestu i u vrijeme kada se nije obilježavala obljetnica HOS-a ili komemoracija poginulih pripadnika HOS-a čime ste uznemirili i zastrašili na taj način sudionike javnog okupljanja i ostale građane koji su prolazili ili koji su bili tada na javnom okupljanju - objavili su pisanu obavijest riječke policije.

Iz udruge Bolja Hrvatska pružili su punu podršku predsjedniku Ronaldu Barišiću.