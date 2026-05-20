SLUŽBE SU NA NOGAMA

Dva dana traje potraga za nestalim roniocem kod Lokruma

Piše Marta Divjak, Iva Tomas,
U tijeku je potraga za roniocem nestalim kod otoka Lokruma, a na nogama je više vatrogasnih postrojbi te HGSS

Kod otoka Lokruma nestao je instruktor ronjenja u utorak oko 16.30 sati, a potraga je u tijeku još uvijek. U potrazi i danas sudjeluju policija, Lučka kapetanija, HGSS i vatrogasni brod Orlando s posadom dubrovačkih vatrogasaca. Nestanak ronioca dogodio se tijekom organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana, nedugo nakon dolaska na mjesto grupnog zarona, sa vanjske strane otoka Lokruma, gdje je dubina mora 15 do 20 metara.

IZVJEŠĆE Hrvatski vatrogasci su 2025. godine gasili više požara, ali je izgorjelo znatno manje površine
Hrvatski vatrogasci su 2025. godine gasili više požara, ali je izgorjelo znatno manje površine

- U tijeku je potraga za nestalim roniocem kod otoka Lokruma. U potragu je, uz pripadnike MUP-a, Lučke kapetanije i HGSS-a uključen vatrogasni brod Orlando s posadom iz JVP Dubrovački vatrogasci te vatrogasni ronioci iz JVP Grada Splita i JVP Metković - napisala je u objavi na Facebooku Hrvatska vatrogasna zajednica.

Podsjetimo, akcija traganja i spašavanja pokrenuta je od strane Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka) u utorak u 16.30 sati, nakon dojave o nestanku instruktora ronjena na boce, državljanina Republike Hrvatske, koja je u Središnjici zaprimljena posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik (PPAP Dubrovik). 

