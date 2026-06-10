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ČAK 14 KAZNENIH DJELA

Rovinjski bankar godinama potkradao klijente: Podmetao im papire pa sebi uzeo 22 tisuće

Piše Marta Divjak,
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Rovinjski bankar godinama potkradao klijente: Podmetao im papire pa sebi uzeo 22 tisuće
Foto: PU istarska

Bankar bi klijentima koji su došli po kredit u dokumentaciju podmetnuo lažne ponude, prikazujući da ti ljudi zapravo od nekoga kupuju razne pokretnine

Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 68-godišnjim bankarom kojeg sumnjiče da je godinama krao novac s računa klijenata. Muškarac je, koristeći povjerenje ljudi koji su mu dolazili u banku, uspio ukrasti oko 22.000 eura. Policija ga tereti za čak 14 kaznenih djela, šest zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, šest krivotvorenja službene ili poslovne isprave te dva kaznena djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka.

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Kako je operirao?

Cijela priča trajala je od listopada 2018. do prosinca 2021. godine. Bankar bi klijentima koji su došli po kredit u dokumentaciju podmetnuo lažne ponude, prikazujući da ti ljudi zapravo od nekoga kupuju razne pokretnine.

Nakon toga bi ljudima podmetnuo na potpis službeni obrazac banke za isplatu kredita. Kvaka je bila u tome što na obrascu namjerno nije naveo iznos ni primatelja novca. Kada bi klijenti potpisali prazan papir, bankar bi sam naknadno upisao podatke i dio odobrenog kredita prebacio na svoj privatni račun koji je otvorio u drugoj banci.

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Na ovaj je način izravno oštetio šest ljudi, a kako bi cijela priča prošla ispod radara, u dva je navrata iskoristio i osobne podatke bivših klijenata banke kako bi kreirao lažne ponude. Rovinjska je policija protiv prepredenog bivšeg bankara podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

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