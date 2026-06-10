Rovinjski bankar godinama potkradao klijente: Podmetao im papire pa sebi uzeo 22 tisuće

Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 68-godišnjim bankarom kojeg sumnjiče da je godinama krao novac s računa klijenata. Muškarac je, koristeći povjerenje ljudi koji su mu dolazili u banku, uspio ukrasti oko 22.000 eura. Policija ga tereti za čak 14 kaznenih djela, šest zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, šest krivotvorenja službene ili poslovne isprave te dva kaznena djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka.

Kako je operirao?

Cijela priča trajala je od listopada 2018. do prosinca 2021. godine. Bankar bi klijentima koji su došli po kredit u dokumentaciju podmetnuo lažne ponude, prikazujući da ti ljudi zapravo od nekoga kupuju razne pokretnine.

Nakon toga bi ljudima podmetnuo na potpis službeni obrazac banke za isplatu kredita. Kvaka je bila u tome što na obrascu namjerno nije naveo iznos ni primatelja novca. Kada bi klijenti potpisali prazan papir, bankar bi sam naknadno upisao podatke i dio odobrenog kredita prebacio na svoj privatni račun koji je otvorio u drugoj banci.

Na ovaj je način izravno oštetio šest ljudi, a kako bi cijela priča prošla ispod radara, u dva je navrata iskoristio i osobne podatke bivših klijenata banke kako bi kreirao lažne ponude. Rovinjska je policija protiv prepredenog bivšeg bankara podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.