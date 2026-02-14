Obavijesti

News

Komentari 6
'DRUGAČIJI TON'

Plenković i europski čelnici o Rubiju u Münchenu: Potvrdio je savezništvo SAD-a i Europe

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Thilo Schmuelgen

Plenković, von der Leyen i drugi dužnosnici istaknuli su da je ton američkog državnog tajnika u Münchenu konstruktivan i poticajan za obnovu transatlantskog partnerstva.

Admiral

Europski čelnici, uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, pozdravili su u subotu govor američkog državnog tajnika Marca Rubija na sigurnosnoj konferenciji u Muenchenu u kojem je Europljane uvjerio da će im Amerika ostati saveznik i prijatelj, nakon godine dana narušenih transatlanskih odnosa pod predsjednikom Donaldom Trumpom.      

Njegove izjave u potpunoj su suprotnosti s prošlogodišnjim govorom američkog potpredsjednika JD Vancea koji je rekao da su gušenje slobode govora i popuštanje masovnim migracijama u nekim europskim državama veća prijetnja za Europu od Rusije. 

"Poprilično drukčiji ton nego što je bilo prošle godine, što je dobro za odnose između SAD-a i EU-a", izjavio je Plenković novinarima. "Jasno da su njegovi stavovi u pogledu transatlanske suradnje i partnerstva konstruktivni".

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da ju je Rubio uvjerio u ono o čemu je govorio. "On je dobar prijatelj, snažan saveznik. U (američkoj) administraciji neki imaju oštroji ton o tim temama. Ali državni tajnik je bio kristalno jasan kada je rekao 'želimo snažnu Europu u savezu". I to je upravo ono na čemu u EU-u intenzivno radimo", rekla je šefica izvršnog tijela Unije.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je izdvojio Rubijevu poruku da će se SAD držati međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima. "To su u prvom redu Ujedinjeni narodi. To je naš 'odbor za mir' i želimo da tako i ostane. Mi ga, naravno, moramo reformirati i učiniti efikasnijim kao što je rekao Rubio", rekao je šef njemačke dipomacije.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot pozdravio je Rubijeve reference na zajedničko naslijeđe Europe i SAD-a i na stajalište da neke probleme države ne mogu rješavati same.

"Izgradite snažnu i neovisnu Europu, to je ono što smo slušali u prošlosti, i od demokratskih i od republikanskih administracija. Izgradit ćemo jaku i neovisnu Europu. Neovisnu bez obzira na govore koje čujemo na konferenciji u Muencheu, ma koliko bili u pravu", rekao je Barrot.  

