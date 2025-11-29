Zelenskij šalje izaslanika u SAD: Idu pregovori o okončanju rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u subotu da je izaslanstvo predvođeno tajnikom vijeća sigurnosti Rustemom Umerovim na putu prema Sjedinjenim Državama kako bi nastavilo pregovore o okončanju ruskog rata u Ukrajini.

Umerov vodi ukrajinsko izaslanstvo nakon što je prethodni čelni pregovarač, Zelenskijev moćni šef ureda Andrij Jermak, dao ostavku u petak, nekoliko sati nakon što su protukorupcijski agenti pretražili njegov stan.

Zelenskij je rekao da očekuje da će rezultati prethodnih sastanaka sa SAD-om u Ženevi, koji su se odvijali prošli vikend, u nedjelju biti "razrađeni".

Američki državni tajnik Marco Rubio, posebni izaslanik Steve Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, sastat će se s ukrajinskim dužnosnicima u nedjelju na Floridi, rekao je Reutersu viši američki dužnosnik.

Ženevski sastanci omogućili su Ukrajini da predstavi protuponudu prijedlozima koje je izložio američki vojni dužnosnik Dan Driscoll čelnicima u Kijevu prije gotovo dva tjedna.

"Rustem je dostavio izvješće danas, i zadatak je jasan: brzo i sadržajno razraditi korake potrebne za okončanje rata", napisao je Zelenskij na X-u.

Ukrajina se suočava sa značajnim pritiskom Washingtona da prihvati uvjete mirovnog sporazuma, dok se Zelenskij nalazi u najtežoj političkoj i vojnoj situaciji od prvih dana ruske invazije u 2022. godini.

Političke posljedice korupcijskog skandala u energetskom sektoru teškog 100 milijuna dolara dovele su do smjene dvoje ministara i predsjednikove desne ruke.

Jermak je rekao New York Postu nekoliko sati nakon svoje ostavke da "ide na bojišnicu". "Ja sam iskrena i pristojna osoba", rekao je.

Rusija na bojišnici povećava dobitke, a ukrajinski gradovi pate od satima dugačkih svakodnevnih nestašica struje zbog bombardiranja električne mreže.

Zelenskij je rekao da se Ukrajina nalazi u jednom od najtežih trenutaka svoje povijesti, no prošli tjedan je u dramatičnom obraćanju obećao svojim ljudima da neće izdati zemlju.