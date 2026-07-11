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PROBLEMI ZA OTOČNU DRŽAVU

Rubio zaprijetio Kubi: Provedite reforme prije nego bude kasno

Piše HINA,
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Rubio zaprijetio Kubi: Provedite reforme prije nego bude kasno
Foto: Evan Vucci
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Kuba, karipska otočna država od oko 10 milijuna ljudi, pod socijalističkom je vladavinom od revolucije 1959. godine. Kao odgovor, SAD je nametnuo gospodarski embargo zemlji koji je i dalje na snazi više od 60 godina kasnije

Američki državni tajnik Marco Rubio u subotu je pozvao kubansku socijalističku vladu da provede dalekosežne reforme, u povodu pete godišnjice protuvladinih prosvjeda koji su zahvatili tu izoliranu otočnu naciju. 

"Kubanski čelnici jednostavno moraju odlučiti posvetiti se stvarnim reformama, miru i napretku, prije nego što bude prekasno", rekao je Rubio u priopćenju State Departmenta.

"U ovoj administraciji, ponudili smo Kubi pomoć, potporu u obnovi i obećanje novog odnosa između dvije nacije, ali samo ako režim pristane na političke i gospodarske reforme kako bi zemlji pružio priliku za napredak", rekao je.

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Kuba, karipska otočna država od oko 10 milijuna ljudi, pod socijalističkom je vladavinom od revolucije 1959. godine. Kao odgovor, SAD je nametnuo gospodarski embargo zemlji koji je i dalje na snazi više od 60 godina kasnije.

Dana 11. srpnja 2021. godine na otoku su izbili masovni prosvjedi. Tisuće ljudi izišle su na ulice kako bi prosvjedovale zbog nestašice hrane i lijekova, kao i protiv represije.

Stotine ljudi uhićene su, a najmanje jednu osobu usmrtila je policija dok je pokušavala obuzdati prosvjede.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta sugerirao da bi njegova zemlja mogla preuzeti Kubu, pojačavajući pritisak u pokušaju da svrgne sadašnju vladu nametanjem daljnjih sankcija i naftnim embargom na zemlju ranije ove godine.

"Predsjednik Trump i ja želimo bolju budućnost za Kubu i ljude koji dugo pate", rekao je Rubio, sin kubanskih imigranata.

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