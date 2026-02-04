Ministarstvo vanjskih poslova oštro odgovorilo Beogradu na prozivke: 'To je neprihvatljivo!'

Hrvatsko ministarstvo reagiralo je na priopćenje Ministarstva vanjskih poslova Srbije o dočeku rukometaša u Zagrebu. Podsjetimo, u priopćenju iz Beograda, među ostalim, stoji da ""Javni događaji i okupljanja ne bi smjeli postati platforma za isticanje poruka mržnje, povijesnog revizionizma i netolerancije, već prilika za promicanje međusobnog poštovanja i tolerancije“

POGLEDAJTE VIDEO:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske odlučno odbacuje navode iz priopćenja Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije od 2. veljače 2026. godine, kojima se tendenciozno Republici Hrvatskoj imputira navodno promicanje mržnje, povijesnog revizionizma i netrpeljivosti, stoji u priopćenju hrvatskog ministarstva.

Dalje navode:

- Ministarstvo smatra neprihvatljivim pokušaje svjesnog iskrivljavanja stvarnosti i plasiranja neutemeljenih insinuacija s ciljem diskreditacije Republike Hrvatske te stvaranja lažne slike o Republici Hrvatskoj i hrvatskom društvu kao društvu koje navodno tolerira ili potiče ideologije i prakse suprotne temeljnim europskim vrijednostima. Kontinuirano ocrnjivanje Republike Hrvatske, upareno s antagonizirajućim političkim i medijskim narativima kojima je obilježen javni prostor Republike Srbije, a koji su usmjereni protiv Hrvatske i Hrvata, u suprotnosti su s ciljevima stabilnosti, razumijevanja i unaprjeđenja dobrosusjedskih odnosa na koje srbijanska strana poziva u priopćenju, te ih izravno potkopava - pišu iz ministarstva.

Odmah nastavljaju:

- Republika Hrvatska sustavno njeguje kulturu sjećanja utemeljenu na povijesnim činjenicama i jasnoj osudi svih totalitarnih režima te s pijetetom obilježava sva stradanja, bez diskriminacije prema žrtvama. Ministarstvo i ovim putem ističe potrebu suočavanja s prošlošću od strane Srbije temeljenog na istini i pravdi, što je ključni temelj za istinsku pomirbu, izgradnju dobrosusjedskih odnosa i europske budućnosti. To između ostalog podrazumijeva punu suradnju Srbije u vezi s pronalaskom 1740 nestalih u Domovinskom ratu, koja u ovom trenutku u potpunosti jednostrano izostaje, kao i suočavanje s posljedicama nelegalnog zatočeništva oko 30 tisuća hrvatskih branitelja i hrvatskih građana u brojnim logorima na teritoriju Srbije početkom 1990-ih. Ministarstvo iznova ponavlja poziv Ministarstvu vanjskih poslova Republike Srbije na otvoren i uravnotežen dijalog, kojemu MVEP RH ostaje privrženo unatoč nepostojanju političke volje sa srbijanske strane, i očekuje da isti standardi odgovornosti i poštovanja dobrosusjedskih odnosa budu primijenjeni i u djelovanju Republike Srbije - pišu iz ministarstva.

Za kraj poručuju:

Republika Hrvatska ostaje spremna na suradnju i poziva Republiku Srbiju da svoja postupanja dovede u okvire dobrosusjedskih odnosa, pri čemu Ministarstvo odbacuje pokušaje politizacije povijesti i stvaranja umjetnih prijepora koji ne pridonose razumijevanju, već produbljuju nepovjerenje.