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Terete ga za špijunažu

Rumunj završio iza rešetaka u Rusiji: Zbog špijunaže za Ukrajinu dobio 15 godina

Piše HINA,
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Rumunj završio iza rešetaka u Rusiji: Zbog špijunaže za Ukrajinu dobio 15 godina
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ruska obavještajna službe objavila je snimku Kerchova uhićenja u, kako se čini, jednom parku, a na njoj je vidljivo da ga dva agenta bacaju na tlo

Rumunjski državljanin osuđen je na 15 godina zatvora u ruskoj kaznenoj koloniji maksimalne sigurnosti nakon što je optužen i osuđen za špijunažu za Ukrajinu, pri čemu je navodno pomagao Kijevu u identifikaciji lokacije na kojoj se nalaze osjetljivi sustavi protuzračne obrane, priopćila je u petak ruska sigurnosna služba FSB. U objavi stoji da je muškarac, David-Adrian Kercho u kolovozu 2024. podijelio lokaciju protuzračne obrane u Sočiju na jugu Rusije s ukrajinskom obavještajnom agencijom.

"Zauzvrat je ukrajinski voditelj operacije za pomoć pri dobivanju informacija rumunjskom državljaninu obećao pomoć pri sigurnom napuštanju Rusije i pridruživanju ukrajinskoj oružanoj skupini, koja je zabranjena na ruskome teritoriju, a sudjeluje u neprijateljstvima protiv naše zemlje", stoji u objavi FSB-a.

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Ruska obavještajna službe objavila je snimku Kerchova uhićenja u, kako se čini, jednom parku, a na njoj je vidljivo da ga dva agenta bacaju na tlo.

Reuters nije uspio iz neovisnih izvora utvrditi kako se Kercho izjasnio po pitanju optužbe, ali FSB tvrdi da je priznao krivnju.

Kercho, koji je po podacima FSB-a rođen 2002., prikazan je kako odjeven u trenirku sluša presudu na svom suđenju u staklenom kavezu sudnice u južnome ruskom Krasnodarskom kraju.

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