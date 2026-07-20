Rumunji džeparili po Dalmaciji

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je u ponedjeljak da je dovršila kriminalističko istraživanje nad troje rumunjskih državljana koji su uhićeni na omiškom području, a sumnjiče ih za 13 džepnih krađa u Splitu, Trogiru i Dubrovniku.

U policiji kažu da je 18. srpnja oko 13.50 sati omiški policajac na državnoj cesti D8 u mjestu Nemira uočio automobil stranih registarskih oznaka za kojim se tragalo zbog sumnje da ga koriste osobe povezane s džepnim krađama.

O vozilu je odmah obavijestio operativno dežurstvo te ga nastavio pratiti sa sigurne udaljenosti. Nakon što su u vozilo ušle tri osobe i krenule prema Makarskoj, zaustavio ih je uz pomoć kolega koji su u međuvremenu stigli na mjesto događaja.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su 61-godišnjak, 37-godišnjak i 31-godišnjakinja, svi državljani Rumunjske, počinili ukupno 13 kaznenih djela krađe. Najveći broj, deset krađa, na teret se stavlja 61-godišnjaku, dok su tri kaznena djela osumnjičenici počinili zajedno, kažu u policiji.

Krađe su počinjene tijekom lipnja i srpnja na području Splita, Trogira i Dubrovnika, uglavnom na turistički frekventnim lokacijama, gdje su iz torbi, ruksaka i džepova osumnjičeni krali novčanike s novcem i osobnim dokumentima. U pojedinim slučajevima ukradeno je i do 2000 eura.

Protiv sve troje osumnjičenih policija će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Splitsko-dalmatinska policija navodi da su od početka godine na njezinu području evidentirane 34 džepne krađe, od kojih je u 17 slučajeva kriminalističko istraživanje dovršeno i počinitelji su otkriveni.

Ističu kako broj takvih kaznenih djela posljednjih godina kontinuirano pada, sa 121 evidentirane džepne krađe u 2024. na 86 tijekom 2025. godine, što pripisuju učinkovitijem radu policije i dobroj suradnji s turističkim vodičima koji pravodobno prijavljuju sumnjive osobe.