Srpkinja ukrala suncobran i ležaljke u Dalmaciji. Potjerali ju

Policijski službenici Policijske postaje Biograd proveli su kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjom državljankom Srbije zbog kaznenog djela Krađa.

Sumnjiči ju se da je u nedjelju, 12. srpnja oko 14 sati u Svetom Petru došla do dvorišta kuće u vlasništvu 59-godišnjaka odakle je otuđila jedan suncobran i tri ležaljke.

Policijski službenici su u srijedu, 15. srpnja na području Sukošana uhitili 38-godišnjakinju, a tijekom kriminalističkog istraživanja kod nje su pronađeni te oduzeti otuđeni predmeti koji će biti vraćeni vlasniku.

Zbog kaznenog djela Krađa, protiv 38-godišnjakinje se nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnosi kaznena prijava.

Nadalje, sukladno odredbama Zakona o strancima, prema 38-godišnjoj stranoj državljanki doneseno je rješenje o protjerivanju s područja Europskog gospodarskog prostora (EGP). Navedenim rješenjem izrečena joj je mjera zabrane ulaska i boravka u EGP-u, u trajanju od jedne godine.