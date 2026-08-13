Rijeka pogođena sušom već ju je prisilila da krajem srpnja zatvori jedan reaktor. Tvrtka ima dva reaktora od 706 megavata u Cernavodi na Dunavu, što čini petinu proizvodnje energije u zemlji.
Rumunji zbog niskog Dunava gase jedini reaktor koji radi
Rumunjska državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije Nuclearelectrica započela je proces isključivanja svog jedinog radnog reaktora iz električne mreže zbog rekordno niske razine rijeke Dunav, priopćila je u četvrtak.
Rijeka pogođena sušom već ju je prisilila da krajem srpnja zatvori jedan reaktor. Tvrtka ima dva reaktora od 706 megavata u Cernavodi na Dunavu, što čini petinu proizvodnje energije u zemlji.
Rumunjska je proglasila stanje energetske izvanredne situacije tijekom kolovoza i zatražila od tvrtki i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju tijekom večernjih sati.
Ministarstvo energetike uključilo je termoelektranu na lignit od 330 megavata te se oslanja na povećanu proizvodnju energije vjetra i hidroenergije, na temelju dostupne vode u akumulacijama, kako bi nadoknadilo nestašice.
S obzirom na nešto niže temperature, očekivalo se da će potražnja za električnom energijom u večernjim satima biti niža, navodi se.
"Nacionalna elektroenergetska mreža ima prekogranični kapacitet od otprilike 4.000 megavata kako bi se omogućio uvoz električne energije", navodi se u priopćenju.
"Svi europski operateri upoznati su s regionalnim kriznim situacijama i koordiniraju se kako bi osigurali sigurnost opskrbe svih mreža pogođenih vremenskim uvjetima", dodaje se.
Vlada je pripremila sustav za isključivanje struje industrijskim potrošačima u fazama i uz prethodnu najavu ako je potrebno. Nastojala je izbjeći zatvaranje reaktora neviđenim mjerama, uključujući detoniranje kamene prepreke, iskapanje korita rijeke i potapanje teglenica napunjenih kamenjem u Dunav kako bi se tokovi preusmjerili oko elektrane.
Europa je ovog ljeta pretrpjela tjedne rekordnih vrućina i razornih požara, što je stvorilo ogroman pritisak na opskrbu električnom energijom, brodarstvo i javnozdravstvene sustave.
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