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POTPUNO GAŠENJE NUKLEARKE

Rumunji zbog niskog Dunava gase jedini reaktor koji radi

Piše HINA,
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Rumunji zbog niskog Dunava gase jedini reaktor koji radi
Foto: INQUAM PHOTOS/George Calin
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Rijeka pogođena sušom već ju je prisilila da krajem srpnja zatvori jedan reaktor. Tvrtka ima dva reaktora od 706 megavata u Cernavodi na Dunavu, što čini petinu proizvodnje energije u zemlji.

Rumunjska državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije Nuclearelectrica započela je proces isključivanja svog jedinog radnog reaktora iz električne mreže zbog rekordno niske razine rijeke Dunav, priopćila je u četvrtak.

Rijeka pogođena sušom već ju je prisilila da krajem srpnja zatvori jedan reaktor. Tvrtka ima dva reaktora od 706 megavata u Cernavodi na Dunavu, što čini petinu proizvodnje energije u zemlji.

Rumunjska je proglasila stanje energetske izvanredne situacije tijekom kolovoza i zatražila od tvrtki i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju tijekom večernjih sati.

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Ministarstvo energetike uključilo je termoelektranu na lignit od 330 megavata te se oslanja na povećanu proizvodnju energije vjetra i hidroenergije, na temelju dostupne vode u akumulacijama, kako bi nadoknadilo nestašice.

S obzirom na nešto niže temperature, očekivalo se da će potražnja za električnom energijom u večernjim satima biti niža, navodi se.

"Nacionalna elektroenergetska mreža ima prekogranični kapacitet od otprilike 4.000 megavata kako bi se omogućio uvoz električne energije", navodi se u priopćenju.

"Svi europski operateri upoznati su s regionalnim kriznim situacijama i koordiniraju se kako bi osigurali sigurnost opskrbe svih mreža pogođenih vremenskim uvjetima", dodaje se.

Vlada je pripremila sustav za isključivanje struje industrijskim potrošačima u fazama i uz prethodnu najavu ako je potrebno. Nastojala je izbjeći zatvaranje reaktora neviđenim mjerama, uključujući detoniranje kamene prepreke, iskapanje korita rijeke i potapanje teglenica napunjenih kamenjem u Dunav kako bi se tokovi preusmjerili oko elektrane.

Europa je ovog ljeta pretrpjela tjedne rekordnih vrućina i razornih požara, što je stvorilo ogroman pritisak na opskrbu električnom energijom, brodarstvo i javnozdravstvene sustave.

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