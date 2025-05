Rus slao bombe u DHL paketima i bježao preko Hrvatske. Uhićen je. Izručili su ga u lancima

Krupan muškarac sijede kose iscrpljen je došetao u studenom prošle godine do malog pansiona na rubu Bosanske Krupe, slikovitog gradića u Bosni i Hercegovini. Bio je to Alexander Bezrukavyi (44), tada već mjesecima u bijegu, piše The Guardian. Skrivao se od europskih sigurnosnih službi koje su ga sumnjičile za povezanost s ruskom vojnom obavještajnom službom GRU. Dva dana ranije Bezrukavyi je krenuo pješice iz Hrvatske, kroz šume i brda kako bi ilegalno prešao u susjednu BiH. Kako je padala večer, Bezrukavyi je poslao poruku svojoj supruzi, obećavši joj da će se uskoro ponovno sastati u Rusiji. S prijateljem je dogovorio posljednje detalje povratka kući, koristeći nove krivotvorene dokumente i let iz susjedne Srbije.

Špijunska mreža

Bezrukavyijevo uhićenje predstavljalo je ključni trenutak u velikoj međunarodnoj operaciji koju je vodila Poljska, s ciljem razotkrivanja špijunske mreže povezane s Rusijom. Istražitelji vjeruju da je ta mreža odgovorna za slanje eksplozivnih paketa teretnim avionima diljem Europe, pri čemu su bombe skrivene u pošiljkama izazvale požare na tri različite lokacije. Sumnja se da je Bezrukavyi bio dio još šireg plana – dostavljanja eksploziva u Sjedinjene Američke Države i Kanadu – čime bi sabotažna kampanja za koju zapadne obavještajne službe krive Moskvu poprimila globalne razmjere.

Zabrinutost zapadnih sigurnosnih agencija bila je opravdana. Upozorili su da bi takvi paketi mogli dovesti do pada zrakoplova i brojnih ljudskih žrtava. Kada su informacije o operaciji stigle do Washingtona, ozbiljnost situacije natjerala je visoke dužnosnike Bidenove administracije da izravno kontaktiraju ruske vlasti, tražeći od predsjednika Vladimira Putina hitno zaustavljanje misije.

S lancima na gležnjevima izručili ga Poljskoj

Tri mjeseca poslije, 13. veljače, Bezrukavyi je izručen Poljskoj. U javnosti se pojavila fotografija muškarca u lisicama i s lancima na gležnjevima, kojeg s aviona sprovode dvojica maskiranih pripadnika sigurnosnih službi.

- Rus koji se skrivao u Bosni i Hercegovini, osumnjičen za koordinaciju sabotaže protiv Poljske, SAD-a i drugih saveznika, izručen je Poljskoj i uhićen po nalogu suda - objavio je poljski premijer Donald Tusk na platformi X. Poljski ministar unutarnjih poslova opisao je izručenje kao "ozbiljan udarac ruskoj sabotažnoj mreži u Europi".

Ekskluzivno izvješće, koje se temelji na prvim poznatim razgovorima s dvojicom izravnih sudionika operacija, iskazima osoba bliskih Bezrukavyijevoj skupini te informacijama aktualnih i bivših zapadnih obavještajnih izvora, razotkriva dosad nepoznate detalje o funkcioniranju sabotažne kampanje i razmjerima međunarodne potrage za njezinim organizatorima.

Izvješće ujedno postavlja važno pitanje o strukturi i načinu djelovanja suvremenih ruskih obavještajnih operacija. Sve je češća praksa da se ključni operativci zadržavaju u Moskvi, dok se najrizičniji zadaci na terenu povjeravaju posrednicima i regrutiranim pojedincima, koji nerijetko imaju vrlo ograničeno znanje o stvarnim ciljevima misija. Poljsko državno odvjetništvo navodi kako će Bezrukavyi biti optužen za „koordinaciju sabotažnih djela u Poljskoj i drugim državama, uključujući podmetanje požara i slanje paketa sa zapaljivim materijalima kurirskim službama“.

Potjera diljem Europe

Bezrukavyi, pak, u razgovorima s bliskim poznanicima tvrdi da nije znao što zapravo radi, već da je samo slijedio upute koje je primao putem aplikacije Telegram, nesvjestan sadržaja pošiljki koje je prenosio. Slične izjave dali su i drugi članovi njegove skupine.

- Iskoristili su nas kao slijepe mule. Smjestili su nam - izjavio je jedan od njih za Guardian.

Alexander Bezrukavyi potječe iz Rostova na Donu, grada na jugu Rusije u blizini granice s Ukrajinom. Prema sudskim dokumentima, ima bogat kriminalni dosje koji uključuje optužbe za niz nasilnih kaznenih djela, među kojima su nedozvoljeno posjedovanje oružja, provale, razbojništva te prekršaji povezani s drogama. Prema riječima osoba koje su ga poznavale u Rusiji, znatan je novac zarađivao krijumčarenjem robe u istočnoj Ukrajini, posebno cigareta koje je prenosio iz Donjecka u Rusiju, preko teritorija pod kontrolom proruskih separatista.

Godine 2019. nakratko je uhićen i optužen za članstvo u organiziranoj kriminalnoj skupini, no uspio je pobjeći prije ponovnog privođenja. Zaklon je potom potražio u ukrajinskom gradu Harkivu, koji je kasnije postao metom ruskih napada. Tijekom rata navodno se skrivao, a 17. veljače 2024. pobjegao je u Moldaviju, pokazuju podaci s granice koji su procurili u javnost.

Ubrzo nakon toga, preko Hrvatske je ušao u šengenski prostor te se nastanio u Španjolskoj, gdje je, kako se navodi, sklopio fiktivni brak s ukrajinskom državljankom.

- Nije se mogao vratiti u Rusiju jer je još bio pod istragom, pa je ostao u Europi, čekajući da optužbe budu odbačene - rekla je njegova supruga Natalija u telefonskom razgovoru za Guardian, koji posjeduje presliku njegove španjolske boravišne dozvole.

Nakon boravka u Španjolskoj, Bezrukavyi se preselio u Varšavu, gdje je vrijeme provodio u društvu ukrajinskih poznanika. Stanovao je na periferiji grada s Vjačeslavom Čabanenkom, niskim i zdepastim muškarcem iz Harkiva, poznatim pod nadimkom „Pončik“, koji je navodno u Rusiji već odslužio petogodišnju zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Njihovom krugu kasnije se pridružio i Serhij Jevsejev iz ukrajinskoga grada Lutsk, koji će naknadno biti uhićen zbog povezanosti s operacijom.

U ljeto 2024. počeli su preko Telegram kanala na ruskom jeziku tražiti posao – platformi koje često koriste ukrajinske izbjeglice. Među oglasima naišli su na korisnika pod imenom VWarrior, za kojeg poljske vlasti sumnjaju da je operativac ruske vojne obavještajne službe GRU. VWarrior je nudio kurirske poslove uz naknadu od nekoliko stotina dolara po paketu.

Vibratori, lubrikanti, kozmetika

Jedan od članova grupe, koji je za Guardian govorio pod pseudonimom Kiril, opisao je kako je mreža funkcionirala. On je bio zadužen za nabavu automobila i djelovao izvan europskog teritorija.

- Paketi su bili čudni – vibratori iz Kine, lubrikanti, kozmetika. Isprva smo mislili da se radi o sitnom švercu - rekao je Kiril.

Putem Telegrama VWarrior im je slao popise robe koju su trebali nabaviti, pakirati i dalje slati po Poljskoj i Litvi. U nekoliko navrata koristili su DHL za slanje paketa, a sve je bilo plaćeno isključivo u kriptovalutama.

- Možda je iza svega stajalo nešto mračno. Nama je to izgledalo kao jednostavan način zarade – bez droge, bez oružja. A onda se pokazalo da testiramo neku opasnu stvar - navodi.

Poljski istražitelji kasnije su otkrili da je barem jedan od paketa sadržavao zapaljivu napravu, vješto skrivenu među seksualnim igračkama, izrađenu od eksplozivnih kemikalija poput magnezija.

U srpnju 2024. godine, tri paketa poslana iz Litve eksplodirala su na različitim lokacijama – u Birminghamu, Leipzigu i u blizini Varšave. Zapadne sigurnosne službe odmah su posumnjale u djelovanje ruske obavještajne mreže, osobito jer su napadi uslijedili nakon niza sličnih sabotaža, kibernetičkih napada, požara i oštećenja podmorske infrastrukture.

Odao ih paket koji nije eksplodirao

Ključni trag bio je četvrti paket, koji nije eksplodirao. Poslao ga je Ukrajinac Vladislav Derkavec iz Vilniusa, a bio je prikazan kao pošiljka kozmetike i seksualnih pomagala. Policija ga je pronašla neoštećenog te detaljno analizirala sadržaj. Pokazalo se da su gelovi u tubama zapravo bili ispunjeni zapaljivom smjesom, među kojom se nalazio i opasni nitrometan, piše The Guardian.

Fotografije zaplijenjenog paketa prikazuju masažne jastuke, kozmetiku i seks-igračke složene na madracu. Plaćanje je izvršeno kriptovalutom Tether, u iznosu od 960 dolara.

Iako nije sa sigurnošću utvrđeno tko stoji iza tri eksplodirana paketa, svi su imali sličan sadržaj i nosili obilježja iste operativne mreže. Sve upućuje na to da je akciju koordinirao isti čovjek – tajanstveni VWarrior.

Sumnjive pošiljke za SAD i Kanadu

Početkom kolovoza, Bezrukavyi i Čabanenko, slijedeći VWarriorove upute, kupili su sportsku odjeću i tenisice, te poslali pakete na fiktivne adrese u Washingtonu i Ottawi. Poljskim istražiteljima odmah je bilo sumnjivo – slanje američke robe preko oceana, uz visoke troškove dostave, nije imalo nikakvog logičnog smisla.

Istragom se došlo do zaključka da paketi nisu sadržavali eksplozivne naprave, već su predstavljali testne pošiljke, osmišljene kako bi se ispitala brzina i učinkovitost dostave u Sjevernu Ameriku – kao priprema za moguće buduće sabotaže.

Kada su informacije o tome stigle do Washingtona, izazvale su zabrinutost na najvišim razinama američke administracije.

- Nije jasno jesu li ruske službe bile svjesne da se velik dio kargo-pošiljki prevozi putničkim zrakoplovima. Eksplozija tijekom leta mogla bi imati katastrofalne posljedice - izjavio je bivši američki sigurnosni dužnosnik.

Zbog ozbiljnosti situacije, visoki dužnosnici administracije Joea Bidena izravno su kontaktirali svoje ruske kolege i pozvali predsjednika Vladimira Putina da zaustavi operaciju. Prema dostupnim izvorima – pozivi su urodili plodom.

Mreža se urušava, Bezrukavyi u bijegu

Četiri dana nakon eksplozija, poljska policija upala je u stan u Varšavi i uhitila Vjačeslava Čabanenka. Ubrzo su uslijedila nova uhićenja – Serhij Jevsejev pobjegao je u Španjolsku, no tamo je lociran, uhićen i izručen Poljskoj. Vladislav Derkavec uhićen je izravno u Poljskoj, dok je Kiril, još jedan ključni član mreže, uspio izbjeći uhićenje i skriva se izvan Europe. Za njim je Interpol raspisao crvenu tjeralicu zbog sumnje na “sabotažu i špijunažu terorističke naravi”.

U to vrijeme, Alexander Bezrukavyi bio je izvan doma, u kupovini. Upozoren od prijatelja, nije se vratio, već je odmah krenuo u bijeg. Prvo je prešao granicu u Slovačku, zatim se danima skrivao po bosanskim selima. Svojoj je supruzi rekao da bi se radije predao u Rusiji nego da nastavi život u stalnom bijegu po Europi.

No, ni Bosna i Hercegovina nije bila kraj njegovim problemima. Poljska obavještajna služba ponovno mu je ušla u trag. Njegova supruga, međutim, tvrdi da je sve nesporazum: „On je nevin. Sve ovo je jedna strašna noćna mora“, izjavila je.

Varšava je situaciju shvatila krajnje ozbiljno – čak je šef poljske unutarnje obavještajne službe otputovao u Sarajevo kako bi osobno pregovarao o izručenju, potvrdio je izvor blizak slučaju. U međuvremenu je i Rusija službeno zatražila izručenje, pozivajući se na staru optužnicu iz 2019. godine. Kremlj, poznato je, često koristi takve stare sudske postupke kao pravnu osnovu za povratak svojih državljana, osobito onih koji bi mogli imati veze s obavještajnim radom.

Freelanceri ruske špijunaže

Za razliku od klasičnih agenata GRU-a koji su ranije djelovali u Europi, Bezrukavyi ne pokazuje karakteristike školovanog operativca. Upravo to ilustrira novi obrazac – zbog međunarodnih sankcija i ograničenja putovanja, Moskva se sve češće oslanja na posrednike, često osobe s kriminalnom prošlošću.

- U posljednje vrijeme ruski agenti rijetko napuštaju domovinu. Poslove na terenu sve više obavljaju drugi, regrutirani putem aplikacija kao što je Telegram - izjavio je jedan europski sigurnosni dužnosnik.

Ti posrednici mogu biti potpuno nesvjesni uloge koju igraju, ili pak mogu biti svjesni koordinatori koji angažiraju druge. Jedan zapadni obavještajni izvor uvjeren je da je Bezrukavyi znao da radi za ruski GRU. Navodno je regrutirao znance s kriminalnim dosjeima, ljude koji su se često nalazili u teškoj financijskoj situaciji.

Kiril, koji je također sudjelovao u operaciji, tvrdi da nije znao da je riječ o špijunaži, ali priznaje da nije siguran što je Bezrukavyi znao.

- Možda je znao više. Ali ne vjerujem da ga je vodila ideologija. Znam ga cijeli život – uvijek je išao za novcem. Ako Rusija nastavi s ovakvim metodama, bit će još uhićenja. Uvijek će biti onih koji traže laku zaradu – i onih koji će to znati iskoristiti - rekao je.