PORUKA ZAPADU?

Rusi gađali Lavov 'Orešnikom'? Putin gura raketu koja može nositi nuklearne bojeve glave

Rusi gađali Lavov 'Orešnikom'? Putin gura raketu koja može nositi nuklearne bojeve glave
Foto: Russian Defence Ministry

Hipersonična raketa već je isprobana u ratu, a izvori nagađaju da je njome u četvrtak navečer pogođen i Lavov. Kremlj poručio: Možemo gađati cijelu Europu

Kremlj je podigao ratnu retoriku na novu razinu. Nakon što je Rusija u napadu u studenom 2024. na ukrajinski grad Dnjepar prvi put upotrijebila novi projektil srednjeg dometa 'Orešnik', Vladimir Putin je najavio serijsku proizvodnju tog oružja.

Napad na Lavov 00:15
Napad na Lavov | Video: Twitter

– Moramo krenuti u masovnu proizvodnju – rekao je ruski predsjednik pred čelnicima vojne i obrambene industrije, ne skrivajući oduševljenje razornom snagom nove rakete. Dodao je i da tada da će se 'Orešnik' nastaviti testirati, pa i u stvarnim borbenim uvjetima, ovisno o 'prijetnjama sigurnosti Rusije'.

Korištena u najnovijem napadu

Prema dostupnim informacijama, upravo bi ta raketa mogla biti korištena i u najnovijem napadu na zapadu Ukrajine. Izvori nagađaju da je Rusija u četvrtak navečer gađala Lavov upravo 'Orešnikom'. Prema prvim podacima, na meti je bila kritična infrastruktura, a sumnja se da je ispaljen balistički projektil srednjeg dometa, kakav Kremlj otvoreno promovira kao sredstvo zastrašivanja.

Šef ruskih strateških raketnih snaga Sergej Karakajev dodatno je dolio ulje na vatru izjavom da Rusija tim projektilom može pogoditi ciljeve 'na cijelom teritoriju Europe'. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je upotreba rakete jasna poruka Zapadu.

– Rusija je demonstrirala svoje sposobnosti – kratko je tada izjavio Peskov, dajući do znanja da je riječ o upozorenju zemljama koje naoružavaju Ukrajinu.

Može nositi nuklearne bojeve glave

Putin je 'Orešnik' opisao kao eksperimentalnu hipersoničnu raketu, sposobnu nositi nuklearne bojeve glave i prema njegovim riječima nemoguću za presretanje. Ime joj zvuči gotovo bezazleno, jer u prijevodu znači 'lijeska', no karakteristike su sve samo ne bezopasne.

Ukrajinska obavještajna služba u studenom 2024., dan nakon napada objavila je da je raketa dostigla brzinu čak 11 puta veću od brzine zvuka. Od trenutka lansiranja u ruskoj Astrahanskoj oblasti do udara u Dnjepru letjela je svega 15 minuta.

Podsjetimo, nedavno su Rusi objavili kako su sustav Orešnik postavili i u susjednoj Bjelorusiji. Objavili su i snimke.

