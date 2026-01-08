Amerikanci: Uskoro je moguć ogroman napad na Ukrajinu!

Američko veleposlanstvo u Kijevu izvijestilo je da u sljedećim danima bi Rusija mogla izvesti snažan zračni napad na Ukrajinu. Bivša glasnogovornica predsjednika Zelenskog, Julija Mendel, podijelila je alarmantnu objavu na X-u, upozoravajući da prijetnja pokriva sve regije zemlje.

Veleposlanstvo je pozvalo sve američke državljane u Ukrajini da odmah potraže zaklon ako se oglasi zračna uzbuna.

Situacija u zemlji već je napeta, posljednjih tjedana ruske rakete i dronovi gađaju gradove i ključnu infrastrukturu, a vlasti u Kijevu strahuju od novog vala udara. Zelenski je u svom večernjem video obraćanju upozorio građane da posebnu pažnju posvete zračnim uzbunama i odmah se sklone.

- Postoje informacije da bi večeras mogao uslijediti novi veliki napad. Svi se trebaju držati u skloništima i pratiti upute vlasti - rekao je predsjednik.

Teška zima dodatno otežava situaciju. Snijeg i led paralizirali su promet, a oštećene mreže dodatno ugrožavaju opskrbu energijom. Zelenski je naglasio da Rusija pokušava iskoristiti ove nepovoljne uvjete, pa je vladi naložio da pomogne lokalnim vlastima i osigura hitnu podršku stanovništvu.

- Ovo je izvanredna situacija, moramo koordinirati sve službe i zaštititi građane dok traju nepovoljni vremenski uvjeti - objasnio je.

Zelenski je priznao da su ruski napadi ozbiljno oštetili električne mreže te da je opskrba strujom u mnogim gradovima još nedovoljno stabilna.

- U Zaporiškoj oblasti obnovili smo opskrbu dijelom, ali u Dnjipru, Krivom Rihu, Nikopolu i Pavlohradu radovi još traju. Danas su zabilježeni novi napadi na civilni i energetski sektor - rekao je.

Ukrajinski predsjednik posebno je upozorio da Rusija pokušava iskoristiti svakog trenutka slabosti, uključujući teške vremenske uvjete, kako bi povećala štetu. Građane je pozvao da ostanu kod kuće i budu spremni reagirati na bilo kakvu zračnu uzbunu.

Američki diplomati u Kijevu naglašavaju da su informacije o nadolazećem udaru pouzdane te da svi državljani SAD-a moraju imati plan za hitan bijeg u skloništa.

- Moramo biti spremni, ali i smireni. Ruski napadi ciljaju civile i infrastrukturu, stoga je važno da svi poštuju upozorenja i čuvaju se. Ova zima neće biti laka, ali zajedničkim naporima možemo smanjiti posljedice novih udara - kazao je Zelenski.

Situacija ostaje napeta, a svaki grad u Ukrajini može biti meta. Strah i nesigurnost prate stanovnike dok zemlja već mjesecima pokušava obnoviti infrastrukturu nakon serije masovnih raketnih i dronskih udara.