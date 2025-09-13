Obavijesti

News

Komentari 0
U TUNELU

Rusi kroz tunel ulaze u Kupjansk

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi kroz tunel ulaze u Kupjansk
Foto: X/screenshot

Ovo nije prvi put da Moskva koristi ovu taktiku za svoj napredak u ratnoj zoni, objavio je u petak navečer ukrajinski blog Deep State, povezan s vojskom

Borbe oko Kupjanska na istoku ukrajinske harkivske regije intenziviraju se nakon što su se ruski vojnici uspjeli infiltrirati u grad na prvoj crti bojišnice kroz podzemni tunel, izvijestili su vojni promatrači.

Ovo nije prvi put da Moskva koristi ovu taktiku za svoj napredak u ratnoj zoni, objavio je u petak navečer ukrajinski blog Deep State, povezan s vojskom. Kupjansk je strateški važno prometno čvorište smješteno na rijeci Oskil, koja služi kao prirodna barijera protiv napadačkih snaga.

Međutim, ruske trupe su je već uspjele prijeći na nekim mjestima. Uz pomoć tunela, koji ima ulaz na istočnoj obali rijeke, vojska sada jača svoj mostobran na suprotnoj obali. Tunel omogućuje Rusima da dođu do zapadne obale bez većih gubitaka, napisao je Deep State. Iako izlaz nije izravno u gradu, omogućio je uspostavljanje pojedinačnih ruskih položaja koji se koriste, na primjer, za lansiranje dronova.

RAT U UKRAJINI Rusi poslali kuhare u 'klaonicu' u Zaporižju. Masovno ginu
Rusi poslali kuhare u 'klaonicu' u Zaporižju. Masovno ginu

Početkom godine, ruske trupe koristile su ovu taktiku kako bi ponovno zauzele mali grad Sudžu u zapadnoj ruskoj regiji Kursk.

Prije toga, Ukrajinci su prošlog ljeta prvi put iznenadnim napredovanjem prenijeli rat na teritorij napadača i mjesecima držali veliko područje pod svojom kontrolom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusi poslali kuhare u 'klaonicu' u Zaporižju. Masovno ginu
RAT U UKRAJINI

Rusi poslali kuhare u 'klaonicu' u Zaporižju. Masovno ginu

Razgovor se vodio između ruskog vojnika i njegovog zapovjednika, a molba vojnika za pomoć naišla je na podrugljivo odbijanje. U početku je vojnik rekao da se osjeća slabo i zatražio prijevoz vozilom
Objavljene prve fotke tenkova koje je Hrvatska dala Ukrajini. Nadogradili su ih zbog dronova
DALI IM 30 KOMADA

Objavljene prve fotke tenkova koje je Hrvatska dala Ukrajini. Nadogradili su ih zbog dronova

Tenkovi se mogu pohvaliti naprednom elektronikom i višom razinom automatizacije od sovjetskog T-72M, koji je poslužio kao osnova za razvoj nekadašnjeg jugoslavenskog tenka koji je ratovao od Slovenije do Kuvajta
Rusija i Bjelorusija počele vojne vježbe pored granice NATO-a
POLJSKA NA NOGAMA

Rusija i Bjelorusija počele vojne vježbe pored granice NATO-a

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u četvrtak da vježbe, uključujući i one u blizini poljske granice, nisu usmjerene ni protiv koje druge zemlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025