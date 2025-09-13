Rusi kroz tunel ulaze u Kupjansk

Borbe oko Kupjanska na istoku ukrajinske harkivske regije intenziviraju se nakon što su se ruski vojnici uspjeli infiltrirati u grad na prvoj crti bojišnice kroz podzemni tunel, izvijestili su vojni promatrači.

Ovo nije prvi put da Moskva koristi ovu taktiku za svoj napredak u ratnoj zoni, objavio je u petak navečer ukrajinski blog Deep State, povezan s vojskom. Kupjansk je strateški važno prometno čvorište smješteno na rijeci Oskil, koja služi kao prirodna barijera protiv napadačkih snaga.

Međutim, ruske trupe su je već uspjele prijeći na nekim mjestima. Uz pomoć tunela, koji ima ulaz na istočnoj obali rijeke, vojska sada jača svoj mostobran na suprotnoj obali. Tunel omogućuje Rusima da dođu do zapadne obale bez većih gubitaka, napisao je Deep State. Iako izlaz nije izravno u gradu, omogućio je uspostavljanje pojedinačnih ruskih položaja koji se koriste, na primjer, za lansiranje dronova.

Početkom godine, ruske trupe koristile su ovu taktiku kako bi ponovno zauzele mali grad Sudžu u zapadnoj ruskoj regiji Kursk.

Prije toga, Ukrajinci su prošlog ljeta prvi put iznenadnim napredovanjem prenijeli rat na teritorij napadača i mjesecima držali veliko područje pod svojom kontrolom.