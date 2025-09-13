Obavijesti

RAT U UKRAJINI

Rusi poslali kuhare u 'klaonicu' u Zaporižju. Masovno ginu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Russian Defence Ministry

Razgovor se vodio između ruskog vojnika i njegovog zapovjednika, a molba vojnika za pomoć naišla je na podrugljivo odbijanje. U početku je vojnik rekao da se osjeća slabo i zatražio prijevoz vozilom

U presretnutom razgovoru, koji je u petak objavila Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR), čuje se kako ruski zapovjednik svom podređenom govori da se kuhari šalju na frontu kod Huljajpolja na jugu Ukrajine kao topovsko meso jer „ionako nisu korisni“, piše Kyiv Post.

Razgovor se vodio između ruskog vojnika i njegovog zapovjednika, a molba vojnika za pomoć naišla je na podrugljivo odbijanje. U početku je vojnik rekao da se osjeća slabo i zatražio prijevoz vozilom.

 - Ne mogu se pomaknuti. Koljena su mi toliko slaba da ne mogu ni stati na njih - rekao je vojnik. Zapovjednik ga je potom izrugivao zbog toga što od njega traži prijevoz.

 - I zaboravio si gdje nam je evakuacijski tim. Predlažeš da zapovjednik satnije sjedne za volan i vozi te okolo. Jesam li te dobro shvatio - čuje se kako pita zapovjednik.

POLJSKA NA NOGAMA Rusija i Bjelorusija počele vojne vježbe pored granice NATO-a
Rusija i Bjelorusija počele vojne vježbe pored granice NATO-a

 Nakon što je vojnik inzistirao da to nije tako mislio, zapovjednik je pokrenuo bijesnu tiradu punu psovki, optužujući ga za nesposobnost i govoreći da su mnogi poginuli – uključujući i kuhare – zbog njegovih propusta.

 - Rečeno ti je da se j***eno ide dotle, dođi sam, a odatle će te možda pokupiti. Nema više j***enih ljudi, svi su otišli, kuhari već idu u bitku jer vi ne možete j**eno pobijediti. Doveli su kuhare ovamo, doveli su operatere veze, već su ih j***eno pobili. Dođi da te i tebe j***eno pokupe -  čuje se kako govori zapovjednik.

Rusi su 5. ožujka 2022. nakratko ušli u grad. Istog mjeseca regionalna vojna uprava Zaporiške izjavila je da su ukrajinske snage ponovno zauzele sela Poltavka i Malinivka istočno od Huljajpolja nakon teških borbi. Do 30. ožujka Huljajpolje je gotovo mjesec dana bilo izloženo noćnom granatiranju, dok se broj stanovnika smanjio na oko 2000. Grad je tri godine poprište teških bitaka u Zaporiškoj oblasti gdje Rusi kontroliraju između 70 i 75 posto teritorija.

