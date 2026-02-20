Rusi letjeli kod Aljaske. Amerikanci odmah digli avione

Zapovjedništvo obrane zračnog prostora Sjeverne Amerike (NORAD) detektiralo je i pratilo dva ruska Tu-95, dva Su-35 i jedan A-50 aviona kako operiraju u Zoni identifikacije zračnog prostora Aljaske (ADIZ) 19. veljače 2026. godine.

NORAD je poslao dva F-16, dva F-35, jedan E-3 i četiri KC-135 kako bi presreli, pozitivno identificirali i pratili zrakoplove dok nisu napustili Aljaski zračni prostor.

Ruski vojni zrakoplovi ostali su u međunarodnom zračnom prostoru i nisu ušli u zračni prostor SAD-a ili Kanade. Ova ruska aktivnost u Aljaskoj ADIZ javlja se redovito i ne smatra se prijetnjom.

ADIZ počinje tamo gdje završava suvereni zračni prostor i predstavlja definirani dio međunarodnog zračnog prostora u kojem je potrebno pravovremeno identificirati sve zrakoplove u interesu nacionalne sigurnosti.

NORAD koristi složenu obrambenu mrežu satelita, radara na zemlji i u zraku te borbenih zrakoplova za detekciju i praćenje zrakoplova te obavještavanje o odgovarajućim akcijama. NORAD ostaje spreman za primjenu različitih opcija odgovora u obrani Sjeverne Amerike.