Obavijesti

News

Komentari 5
UČESTALA PRAKSA

Rusi letjeli kod Aljaske. Amerikanci odmah digli avione

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi letjeli kod Aljaske. Amerikanci odmah digli avione
Foto: Wikimedia Commons

NORAD je poslao dva F-16, dva F-35, jedan E-3 i četiri KC-135 kako bi presreli, pozitivno identificirali i pratili zrakoplove dok nisu napustili Aljaski zračni prostor

Admiral

Zapovjedništvo obrane zračnog prostora Sjeverne Amerike (NORAD) detektiralo je i pratilo dva ruska Tu-95, dva Su-35 i jedan A-50 aviona kako operiraju u Zoni identifikacije zračnog prostora Aljaske (ADIZ) 19. veljače 2026. godine.

NORAD je poslao dva F-16, dva F-35, jedan E-3 i četiri KC-135 kako bi presreli, pozitivno identificirali i pratili zrakoplove dok nisu napustili Aljaski zračni prostor.

Ruski vojni zrakoplovi ostali su u međunarodnom zračnom prostoru i nisu ušli u zračni prostor SAD-a ili Kanade. Ova ruska aktivnost u Aljaskoj ADIZ javlja se redovito i ne smatra se prijetnjom.

CRNA STATISTIKA Ruske službe: Ukrajina j u ratu izgubila milijun ljudi, a Kijev broji samo 'medijske' pobjede
Ruske službe: Ukrajina j u ratu izgubila milijun ljudi, a Kijev broji samo 'medijske' pobjede

ADIZ počinje tamo gdje završava suvereni zračni prostor i predstavlja definirani dio međunarodnog zračnog prostora u kojem je potrebno pravovremeno identificirati sve zrakoplove u interesu nacionalne sigurnosti.

NORAD koristi složenu obrambenu mrežu satelita, radara na zemlji i u zraku te borbenih zrakoplova za detekciju i praćenje zrakoplova te obavještavanje o odgovarajućim akcijama. NORAD ostaje spreman za primjenu različitih opcija odgovora u obrani Sjeverne Amerike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'
O RUSKOJ NAFTI

Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'

Osvrnuo se na poslovanje INA-e, investicije u riječku rafineriju te dugogodišnje političke i pravne sporove između MOL-a i Hrvatske...
Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene
ULTIMATUM ZA ODLAZAK

Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene

Prvi harmonikaš DP-a odlazak iz Sabora uvjetuje ukidanjem kominističkog simbola.
Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...
EKSKLUZIVNO

Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...

Vlada želi otkupiti zemljište za tek 338 eura po kvadratu kako bi gradila svoj novi uredski kompleks, na što ostalih pet suvlasnika ne pristaje i traži novu procjenu. Procjenu radili ljudi koje imenuje Bačić i njegov suradnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026