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NOVI NAPADI

Rusi poslali balističke rakete, Ukrajinci odgovorili dronovima

Piše HINA,
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Rusi poslali balističke rakete, Ukrajinci odgovorili dronovima
Foto: Valentyn Ogirenko
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Intenzivni napadi nastavili su se između Rusije i Ukrajine, a u središtu sukoba našli su se Kijev i Moskva, s brojnim civilnim posljedicama te međunarodnim posljedicama koje se očekuju.

Zaraćene strane Rusija i Ukrajina nastavile su i u četvrtak s intenzivnim napadima, a na meti su bili glavni gradovi Moskva i Kijev.

Rusija je Kijev napala balističkim projektilima, dok je Ukrajina poslala stotine dronova prema Moskvi. Ukrajina je objavila da je Rusija u tri vala ispalila najmanje 21 balistički projektil na Kijev.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je uz to da su tri projektila nosila kazetno streljivo, odnosno, bombe koje se raspršuju na širokom području, a čija je upotreba u mnogim zemljama zabranjena zbog opasnosti po civile. Rusko ministarstvo obrane nije zasad reagiralo na takve navode. Rusija je obznanila da je Ukrajina tijekom noći poslala 630 dronova prema Moskvi.

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Premda američki predsjednik Donald Trump pokušava javnosti predstaviti vlastiti trud za uspostavu mira između ove dvije zemlje takvo što se na samom terenu ne događa. Pritom je Trump u četvrtak izjavio da je izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk ponovno omogućio Ukrajini pristup sustavu Starlink.

U četvrtak su ujedno dvije zaraćene zemlje razmijenile posmrtne ostatke poginulih vojnika. Moskva je Ukrajini predala 252 tijela, a Ukrajina Rusiji 25 tijela.

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