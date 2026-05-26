SERGEJ ŠOJGU

Rusi prijete oružjem sudnjeg dana: Ovo će otrijezniti zapadne glave. Situacija se pogoršava

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Russian Defence Ministry

Globalna sigurnosna situacija ubrzano se pogoršava. Osim postojećih izazova i prijetnji, pojavljuju se i novi , rekao je tajnik ruskog Vijeća sigurnosti Sergej Šojgu

Uspješno testiranje interkontinentalne balističke rakete Sarmat obuzdat će žar zapadnih stratega, natjeravši ih da trezveno sagledaju potencijalne posljedice svoje nepromišljene politike prema Rusiji, izjavio je tajnik ruskog Vijeća sigurnosti Sergej Šojgu na sastanku Odbora tajnika vijeća sigurnosti Organizacije ugovora o zajedničkoj sigurnosti (ODKB).

Također je izrazio žaljenje što Armenija traži zaštitu upravo od samog izvora prijetnji.

Rusija uspješno testirala raketni sustav Sarmat 00:54
Rusija uspješno testirala raketni sustav Sarmat | Video: Rusko ministarstvo obrane

TASS je sažeo ključne izjave visokog ruskog sigurnosnog dužnosnika:

Pogoršanje globalne sigurnosne situacije
Globalna sigurnosna situacija ubrzano se pogoršava. Osim postojećih izazova i prijetnji, pojavljuju se i novi u zoni odgovornosti ove organizacije.”

Napetosti su posebno visoke „duž zapadnih granica” ODKB-a.

VIDEO Rusi testirali 'Sotonu'. Može izbrisati cijele gradove. Nosi 15 nuklearnih glava

Prijetnja koja dolazi od NATO-a

Glavna prijetnja ODKB-u dolazi od NATO-a i članica tog saveza „u takozvanoj civiliziranoj Europi, zahvaćenoj revanšističkim i militarističkim ludilom.”

ODKB ispravno procjenjuje sigurnosne rizike koji proizlaze iz vojnog i obavještajnog jačanja NATO-a: „Ispravno procjenjujemo rizike koji proizlaze iz stalnih napora NATO-a da poveća broj vojnih vježbi, ojača svoje vojne kapacitete, proširi infrastrukturu i pojača obavještajne aktivnosti u zapadnoj regiji kolektivne sigurnosti, te također poduzimamo mjere za smanjenje tih rizika.”

Testiranje Sarmata

Uspješno testiranje interkontinentalne balističke rakete Sarmat splasnut će žar zapadnih stratega, natjeravši ih da trezveno sagledaju potencijalne ishode svoje nepromišljene politike prema Rusiji: „Uvjeren sam da će nedavna uspješna testiranja balističke rakete Sarmat i prošlotjedne vježbe o uporabi nuklearnih snaga ohladiti žar zapadnih stratega te ih također natjerati da trezveno sagledaju potencijalni ishod svoje nepromišljene politike prema Rusiji i njezinim saveznicima.”

