'Ukrajinska tvornica dronova u Srbiji? Znate li što je Zelenski imao ispod sakoa u Beogradu'

Volodimir Zelenski je u petak po prvi put stigao u službeni posjet Srbiji. U Beograd je stigao u petak navečer, na aerodromu "Nikola Tesla" dočekala ga je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, a potom mu je svečanu večeru priredio domaćin, srbijanski šef države Aleksandar Vučić.

Foto: Marko Djurica

Uoči dolaska u Beograd, Zelenski je na društvenim mrežama objavio da ga "očekuju važni razgovori" s Vučićem i premijerom Đurom Macutom, te da će teme biti ekonomske veze dviju zemalja, odnosi s Europskom unijom i drugim sektorima koji mogu biti od koristi za dvije države, ali "i o sigurnosnim pitanjima".

Memorandum o razumijevanju

Službeno je potpisan Memorandum o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede Srbije i ukrajinske Državne službe za sigurnost hrane i zaštitu potrošača, čime je uspostavljena bliža suradnja u području zdravlja životinja, sigurnosti hrane i fitosanitarne zaštite.

Obje strane potvrdile su svoj europski put. Vučić je izjavio da Srbija neće stvarati nikakve prepreke Ukrajini na njenom putu prema Europskoj uniji, naglasivši čak da se Srbija ne bi protivila tome da Ukrajina bude prva primljena u EU.

Foto: Marko Djurica

Prije slijetanja Zelenskog u Beograd, njemačke novine su se raspisale o gradnji zajedničke tvornice dronova u Srbiji. Unatoč nagađanjima u dijelu javnosti i medija oko vojno-tehničke suradnje i namjenske industrije, dužnosnici su nakon sastanka naglasili da se u službenim razgovorima o vojnim aranžmanima i proizvodnji oružja nije raspravljalo.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić govori nam da je priča oko tvornice dronova u zajedničkom vlasništvu kakva je ona između Izraela i Srbije u Šimanovcima malo vjerojatna.

- Ta najava je bila blago rečeno bizarna i jasno je da se oko toga ništa neće dogoditi. Ako uzmete u obzir sigurnosnu notu u kontekstu suradnje Srbije i Rusije, odavati sve tehničke specifikacije i raditi sa Srbijom tehnologiju koja je Ukrajini krucijalna za obranu čini se nevjerojatnim - govori nam Avdagić.

- Zelenski je službeno pozvan u Srbiju s najviše razine. S obzirom na to da Srbija nije razvila iste odnose s Ukrajinom kao ostatak jugoistočne Europe, to bi mogao biti jedan od ciljeva tog susreta. S obzirom na to da u Rusiji, barem politički, analitički i medijski vrh gleda na Srbiju kao rusku saveznicu, dolazak Zelenskog bi mogao biti svojevrstan prst u oko. To treba uzeti u obzir. Zelenski i Vučić su potpisali dokumente, prvenstveno u sklopu prehrambene industrije. Ne treba zaboraviti da je Ukrajina na Crnom moru u koje se ulijeva Dunav. Njime se može transportirati pšenica u Srbiju - govori nam Avdagić.

Bivši potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin rekao je za ruske RIA Novosti da posjet Volodimira Zelenskog nije u skladu sa željama građana Srbije i predstavlja rezultat pritiska Bruxellesa i "osvetu EU" zbog odbijanja Vučića da potpiše "antirusku deklaraciju" sa samita „Ukrajina – Jugoistočna Europa“ održanog u srpnju.

Foto: Marko Djurica

- Tamo je bila i zastava Europske unije tijekom njihovog susreta što se ne može često vidjeti na događajima u Srbiji. Susret bi mogao biti i Vučićev pokušaj pokazivanja podrške Ukrajini što većina europskih dužnosnika traži. Ipak, ne dajem neku preveliku važnost ovom susretu, kojeg bi Vučić mogao iskoristiti za smirivanje tenzija u kontekstu daljnjih kritika prisnih odnosa s Moskvom. Što se Rusije tiče, ne očekujem neku preveliku reakciju. Moguće je da kritika dođe od Zaharove na novinskoj konferenciji, ali sve je to politički show. Kritizirali su i deklarativni sporazum Hrvatske i Albanije i Kosova - govori nam Avdagić te dodaje da Vučić od svega pokušava napraviti spektakl.

- On se nada da će ovaj susret odjeknuti u Bruxellesu. On voli praviti spektakl , dobar je teatrolog. Tu je bila gomila teatra - zaključio je Avdagić.

Stručnjak za geopolitiku, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman dr.sc. Gordan Akrap. također smatra da nema ništa od medijskih napisa o ukrajinsko-srpskoj tvornici dronova u Srbiji.

- Na fotografiji Zelenskog vidjet ćete da je tijekom pregledavanja počasne straže imao dobru pancirku ispod sakoa, to govori koliko se osjećao sigurnim. Sada bi on po tim medijskim napisima, u Srbiji gdje je ruska služba trebao graditi tvornicu dronova koji će se koristiti protiv Rusa. To je neozbiljno. Ovaj susret je bio pokušaj Srbije približavanju EU preko Ukrajine. Srbija ne priznaje aneksiju Krima jer bi se to onda odnosilo i na Kosovo. Vučić je u zadnje vrijeme davao proruske komentare i ovaj susret je Vučićevo držanje ekvidistance i neka vrsta Titove politike nesvrstanih. On je ovim susretom pokušao pružiti otpor onim državama koje su protiv otvaranja dodatnih pregovaračkih poglavlja između EU i Srbije. To su države koje ga optužuju za prorusku politiku. Zato on govori da vodi prosrpsku politiku, ali on je pročitana priča - govori nam Akrap.

- On takvu 'nesvrstanu politiku' može voditi dugo, ali pitanje je koliko efektivno jer je očigledno da je u debelom zastoju u pristupnim pregovorima. Činjenica je da gubi podršku stranih zemalja, izgubio je pristup fondovima, a i jaka je prisutnost Kine i Rusije u Srbiji. To je dokaz da nije uspješan u vanjskoj politici kao što se predstavlja. On je uspješan u kontroli medija i diseminiranja informacija - govori nam dr.sc. Gordan Akrap i dodaje da Vučiću nije interes ulazak u EU.

- Zar stvarno mislite da mu je od interesa ulazak u EU koja traži reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala, razne reforme koje se tiču slobode medija, pravosuđa. Njemu odgovara trenutačna bojaznost u Bruxellesu da ako Srbija ne uđe u EU onda će se u potpunosti naći u sferi utjecaja Rusije i Kine, ali to nije istina. Mislim da je Srbija jedna od onih država koja je vanjsku politiku stavila u funkciju nametanja percepcije svojem stanovništvu o svojim vođama. Ona nije u funkciji jačanja vanjske i sigurnosne politike kao temelj na kojem počiva budućnost svake države nego u funkciji unutarnjih previranja kako bi se ljudima prikazalo da Vučić ima dobre odnose sa svima i uspješno geopolitički manevrira. Stvarni rezultati vanjske politike i nisu nešto spektakularni. Da nije bilo premijera Plenkovića koji je se zauzeo da se NIS-u odgode sankcije bilo bi svačeg- objasnio je Akrap.

Foto: Marko Djurica

Zelenski je rekao da poštuje teritorijalni integritet Srbije što je stvorilo bijes u Prištini gdje su uklonjene ukrajinske zastave sa zgrada. Rusija je kroz nedavnu povijest uvijek iskazivala interes za korištenje etničkih, političkih i bilo kakvih napetosti na europskom kontinentu u svoju korist.

- Rusija sigurno ima interesa od toga, ali ne mogu oni nešto posebno promijeniti stvari na Kosovu i širiti proruski sentiment jer su tamo Amerikanci dominantni. Ipak, Rusija ne gubi drastično utjecaj na Balkanu. Još je Rusija tu prisutna. Nemojte zaboraviti da su Srbija i Mađarska zabilježile porast ruskog diplomatskog osoblja nakon vala protjerivanja djelatnika ruskih veleposlanstava nakon invazije na Ukrajinu - podsjeća Akrap.