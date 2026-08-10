Veliki ukrajinski napad na Rusiju. Najmanje 12 mrtvih

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 39 ozlijeđeno u ukrajinskim napadima dronova na industrijske i civilne ciljeve u gradu Nižnjekamsku u regiji Tatarstan, mjestu velike rafinerije nafte.

#BREAKING | 🇺🇦 🇷🇺 — Ukrainian drones hit multiple targets in Russia and occupied territories overnight.



Drones struck the Galaktika shopping center in occupied Makiivka (Donetsk region), sparking a major fire. The site is a former Epicentr hypermarket seized and renamed by… pic.twitter.com/XtSUeY8T3P — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) August 10, 2026

Rafinerija nafte u regiji, jedna od tehnološki najnaprednijih u Rusiji, pogođena je u napadu, prema ruskim medijima.

U videozapisima na društvenim mrežama vidi se dim kako se diže iznad onoga što se čini kao rafinerija nafte. Reuters nije uspio neovisno provjeriti snimku.

Drones have attacked several regions. In Nizhnekamsk, the strike apparently hit an oil refinery



Residents of Nizhnekamsk (Tatarstan) are posting videos showing the sounds of explosions and plumes of smoke over the city. Ukrainian monitoring projects report an attack on the local… pic.twitter.com/qaqQs33fEm — Sota News (@sotanews) August 10, 2026

Tatneftova rafinerija TANECO, koju je Ukrajina napala početkom lipnja, preradila je 17 milijuna tona sirove nafte u 2024. godini, proizvevši 2,7 milijuna tona benzina i 8,5 milijuna tona dizelskog goriva.

Šef Tatarstana Rustam Minnikhanov proglasio je razdoblje žalosti nakon ukrajinskog napada, rekao je gradonačelnik Nižnjekamska Radmir Beljajev.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je protuzračna obrana presrela dronove koji su se približavali glavnom gradu (izvještaji navode oko desetak ili više). Rusko Ministarstvo obrane ustvrdilo je da je preko noći oborilo stotine ukrajinskih dronova u više regija.

Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade na ruske rafinerije nafte u kampanji koja je uzrokovala nestašicu goriva u mnogim dijelovima Rusije, iako vlasti kažu da je većina takvih problema riješena.