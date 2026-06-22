Obavijesti

News

Komentari 0
Deseci ozlijeđenih

Ukrajina gađala rusku tvornicu za projektile: Ubijeno pet ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajina gađala rusku tvornicu za projektile: Ubijeno pet ljudi
2
Foto: Social Media

'Tvornica proizvodi elektroniku koja se koristi u ruskim projektilima, posebice za taktički raketni sustav Iskander', stoji u objavi na Telegramu

Ukrajinska vojska priopćila je da je u ponedjeljak pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike ⁠za projektile u ⁠ruskoj pograničnoj regiji Voronjež, a guverner te ruske regije rekao je da je u napadu ubijeno petero ljudi, dok su deseci ozlijeđeni.

Napad na grad Voronjež, udaljen manje od 200 kilometara od ukrajinske granice, posljednji je napad na rusku obrambenu industriju izveden raketama dugog dometa.

Ukrajinski glavni stožer priopćio je da je koristio krstareće rakete lansirane iz zraka kako bi pogodio objekt, koji je opisao kao "kritičnu komponentu" u ruskoj obrambenoj proizvodnji.

NOVI ŽESTOKI UDAR Rusi raketirali civile u Zaporižju, najmanje pet ljudi je poginulo
Rusi raketirali civile u Zaporižju, najmanje pet ljudi je poginulo

"Tvornica proizvodi elektroniku koja se koristi u ruskim projektilima, posebice za taktički raketni sustav Iskander", stoji u objavi na Telegramu.

Regionalni guverner Voronježa, Aleksandr Gusev, opisao je glavnu metu napada kao "industrijsko poduzeće na lijevoj obali rijeke Voronjež u glavnom gradu pokrajine".

"Danas smo pretrpjeli izuzetno velike gubitke. Petero ljudi je poginulo, a nekoliko desetaka zatražilo je liječničku pomoć. Većina je poslana kući nakon liječenja", objavio je Gusev na Telegramu.

Smoke billows from a production plant following a Ukrainian attack, according the local governor, in the course of Russia-Ukraine conflict, in Voronzeh
Foto: Social Media

Gusev je dodao da je oštećeno deset stambenih zgrada i šest privatnih kuća. Ranije je guverner rekao da je ruska protuzračna obrana uništila nekoliko projektila iznad grada.

Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih bespilotnih snaga, rekao je da su njegove jedinice sudjelovale u operaciji zajedno s drugim snagama.

Posljednjih mjeseci Kijev je pogodio nekoliko ruskih vojnih proizvodnih pogona, posebice proizvođača projektila.

Unatoč sve većim mogućnostima Kijeva, ruski zračni napadi još uvijek imaju daleko veći domet u Ukrajini. Glavni ukrajinski proizvođač dronova, tvrtka General Cherry, priznala je da je jedna od njezinih tvornica pogođena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sustav nemilosrdno melje zviždače: Hrvatska više nije zemlja za poštene i hrabre!
HEROJI NASTRADAJU

Sustav nemilosrdno melje zviždače: Hrvatska više nije zemlja za poštene i hrabre!

NOVI EXPRESS Od Viktora Šimunića do Adrijane Cvrtila, Ankice Lepej, Maje Đerek i drugih – otkrivali su afere, štitili javni interes i mijenjali Hrvatsku, a zauzvrat dobivali otkaze, tužbe i godine borbe sa sustavom
VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su cestom s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao!'
OPASNA VOŽNJA U SLOVENIJI

VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su cestom s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao!'

Stranci su vozili oko 140 kilometara na sat na autocesti, ispričao nam je čitatelj...
FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!
NEVRIJEME U ZAGREBU I OKOLICI

FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!

Iznad Zagreba su se nadvili crni oblaci u ponedjeljak oko 17 sati, a za opasnost od grmljavinskog nevremena u zagrebačkoj regiji još je u nedjelju upozoravao DHMZ. Padala je jaka tuča i kiša, koja još pada.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026