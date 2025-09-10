Rusi tvrde: 'Nismo planirali pogoditi nijedan cilj u Poljskoj'

Rusko ministarstvo obrane u srijedu je izvijestilo da su ruski dronovi izveli veliki napad na vojne objekte u zapadnoj Ukrajini, no da Rusija nije planirala pogoditi nijedan cilj u Poljskoj.

Ministarstvo je objavilo da su ruske snage postigle sve svoje ciljeve u napadu, istaknuvši kako ruski dronovi "koji su navodno prešli granicu s Poljskom" nemaju domet veći od 700 km.

"Ipak, spremni smo održati konzultacije s poljskim ministarstvom obrane o ovoj temi", stoji u priopćenju.

Poljske i savezničke NATO snage oborile su tijekom noći nekoliko ruskih dronova za koje su rekli da su tijekom napada na Ukrajinu ušli u poljski zračni prostor.