NEMIRNO NA NEBU

Rusi tvrde: 'Nismo planirali pogoditi nijedan cilj u Poljskoj'

Piše HINA,
Foto: east2west news

Ministarstvo je objavilo da su ruske snage postigle sve svoje ciljeve u napadu, istaknuvši kako ruski dronovi "koji su navodno prešli granicu s Poljskom" nemaju domet veći od 700 km

Rusko ministarstvo obrane u srijedu je izvijestilo da su ruski dronovi izveli veliki napad na vojne objekte u zapadnoj Ukrajini, no da Rusija nije planirala pogoditi nijedan cilj u Poljskoj.

Ministarstvo je objavilo da su ruske snage postigle sve svoje ciljeve u napadu, istaknuvši kako ruski dronovi "koji su navodno prešli granicu s Poljskom" nemaju domet veći od 700 km.

"Ipak, spremni smo održati konzultacije s poljskim ministarstvom obrane o ovoj temi", stoji u priopćenju. 

Poljske i savezničke NATO snage oborile su tijekom noći nekoliko ruskih dronova za koje su rekli da su tijekom napada na Ukrajinu ušli u poljski zračni prostor. 

