Potvrdio ministar. Tri ruska graničara snimili u NATO članici

Tri ruska granična čuvara u srijedu ujutro prešla su estonsko-rusku granicu u istočnoj Estoniji bez dopuštenja, izjavio je ministar unutarnjih poslova. Razlog je nepoznat, no dodao je da ne postoji prijetnja sigurnosti Estonije.

Oko 10 sati u srijedu estonski granični čuvari su s pomoću nadzorne opreme uočili nekoliko ruskih graničnih čuvara kod rijeke Narve, u blizini lukobrana Vasknarva u okrugu Ida-Viru.

Hovercraft se zaustavio kod kamenog lukobrana, koji se nalazi djelomično na ruskom, a djelomično na estonskom teritoriju, na ulazu u jezero Pejpus. Tri granična čuvara iskrcala su se te potom hodala duž te građevine.

Time su ruski granični čuvari prešli granicu iz Rusije u Estoniju, a zatim se vratili na rusku stranu lukobrana, pokazuje snimka koju je objavila Estonska policija i granična straža (PPA). Nakon toga su se vratili na svoj hovercraft i otplovili natrag na rusku stranu rijeke. Voditelj istočne prefekture PPA-a Eerik Purgel rekao je da je reagiralo nekoliko estonskih graničnih ophodnji.

- Incident je zabilježen nadzornom opremom, a na lukobranu je obavljen i početni pregled. Uspostavljen je službeni kontakt s graničnim predstavnikom Ruske Federacije radi dobivanja objašnjenja - rekao je.

Estonska granična straža također je povećala broj ophodnji kako bi odgovorila na eventualne dodatne incidente. Sastanak graničnih predstavnika zakazan je za četvrtak ujutro, a Estonija očekuje objašnjenje Ruske Federacije, priopćio je PPA.

Ministarstvo vanjskih poslova također će pozvati otpravnika poslova ruskog veleposlanstva.

Ministar unutarnjih poslova: motivi nejasni

Ministar unutarnjih poslova Igor Taro izjavio je za središnji informativni program ETV-a u 21 sat „Aktuaalne kaamera“ da Estonija ne razumije motive iza incidenta niti zašto se on dogodio.

- Nije bilo izravne sigurnosne prijetnje, ali Policijska i granična uprava značajno je povećala svoju prisutnost i ophodnje - rekao je.

Taro je objasnio da se incident dogodio na području gdje ruska plovila, kako bi iz rijeke Narve došla do jezera Pejpus, moraju zatražiti dopuštenje za prolazak kroz estonski teritorij.

- Za to postoji dugogodišnji sporazum, slično kao stari Saatse Boot. Uvijek su nas unaprijed obavještavali. /.../ Ovaj put nas nisu obavijestili i došlo je do ovakvog incidenta - rekao je.