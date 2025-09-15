Obavijesti

News

RAT SE NASTAVLJA

Rusi zasuli Ukrajinu dronovima i raketama. Na vježbama testirali i raketu koje je Putin hvalio...

Foto: State Emergency Service of Ukrai

U gradu Nižin, u regiji Černihiv, došlo je do velikog požara nakon jednog od zadnjih ruskih udara dronovima. Kako piše ukrajinska Pravda, ozlijeđena su četiri vatrogasca.

U noći na 15. rujna ruska vojska napala je Ukrajinu s tri rakete S-300 i više od 80 dronova, izvijestila je ukrajinska vojska. Ukrajinska vojska je oborila većinu dronova, ali došlo je i do udara na više lokacija.

Aftermath of a Russian drone attack in Chernihiv region
Foto: State Emergency Service of Ukrai
Aftermath of a Russian drone attack in Chernihiv region
Foto: State Emergency Service of Ukrai
A osim što zasipaju Ukrajinu dronovima i raketama, Rusi paralelno testiraju i svoja oružja. Tijekom zajedničke vježbe s Bjelorusijom ovog vikenda lansirali su hipersoničnu krstareću raketa Zirkon prema cilju u Barentsovom moru.

I kažu da su metu uspješno pogodili.

Russia fires Zircon hypersonic missile during military drills in the Barents Sea
Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/REUTERS
Russia fires Zircon hypersonic missile during military drills in the Barents Sea
Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/REUTERS

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je 2019. godine da Zirkon može letjeti devet puta brže od brzine zvuka i pogoditi ciljeve na moru i kopnu na udaljenosti većoj od 1000 km, pisao je Reuters.

Ove rakete Rusi ne koriste često tijekom svojih napada. Prvi put  su korištene u napadima na Ukrajinu početkom 2024. godine...

