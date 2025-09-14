Obavijesti

Ukrajinci 'zdrmali' drugu najveću rusku rafineriju

Ukrajinci 'zdrmali' drugu najveću rusku rafineriju
Surgutneftegazova rafinerija Kinef u Kirišiju jedna je od dvije najveće rafinerije u Rusiji. Prerađuje oko 17,7 milijuna metričkih tona godišnje

Požar je ugašen u rafineriji nafte u Kirišiju na sjeverozapadu Rusije, jednoj od najvećih u zemlji, nakon što su ostaci srušenog drona pali na tlo, rekao je u nedjelju Aleksander Drozdenko, guverner Lenjingradske regije.

Rekao je da nitko nije ozlijeđen. Surgutneftegazova rafinerija Kinef u Kirišiju jedna je od dvije najveće rafinerije u Rusiji. Prerađuje oko 17,7 milijuna metričkih tona godišnje (355.000 barela dnevno) ruske sirove nafte, ili 6,4 posto ukupne količine u zemlji.

PISMO NATO-U I SVIJETU Trump: 'Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti'
Trump: 'Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti'

Rusi kroz tunel ulaze u Kupjansk
U TUNELU

Rusi kroz tunel ulaze u Kupjansk

Ovo nije prvi put da Moskva koristi ovu taktiku za svoj napredak u ratnoj zoni, objavio je u petak navečer ukrajinski blog Deep State, povezan s vojskom
Rusi poslali kuhare u 'klaonicu' u Zaporižju. Masovno ginu
RAT U UKRAJINI

Rusi poslali kuhare u 'klaonicu' u Zaporižju. Masovno ginu

Razgovor se vodio između ruskog vojnika i njegovog zapovjednika, a molba vojnika za pomoć naišla je na podrugljivo odbijanje. U početku je vojnik rekao da se osjeća slabo i zatražio prijevoz vozilom
Objavljene prve fotke tenkova koje je Hrvatska dala Ukrajini. Nadogradili su ih zbog dronova
DALI IM 30 KOMADA

Objavljene prve fotke tenkova koje je Hrvatska dala Ukrajini. Nadogradili su ih zbog dronova

Tenkovi se mogu pohvaliti naprednom elektronikom i višom razinom automatizacije od sovjetskog T-72M, koji je poslužio kao osnova za razvoj nekadašnjeg jugoslavenskog tenka koji je ratovao od Slovenije do Kuvajta

