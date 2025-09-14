Surgutneftegazova rafinerija Kinef u Kirišiju jedna je od dvije najveće rafinerije u Rusiji. Prerađuje oko 17,7 milijuna metričkih tona godišnje
Ukrajinci 'zdrmali' drugu najveću rusku rafineriju
Požar je ugašen u rafineriji nafte u Kirišiju na sjeverozapadu Rusije, jednoj od najvećih u zemlji, nakon što su ostaci srušenog drona pali na tlo, rekao je u nedjelju Aleksander Drozdenko, guverner Lenjingradske regije.
Rekao je da nitko nije ozlijeđen. Surgutneftegazova rafinerija Kinef u Kirišiju jedna je od dvije najveće rafinerije u Rusiji. Prerađuje oko 17,7 milijuna metričkih tona godišnje (355.000 barela dnevno) ruske sirove nafte, ili 6,4 posto ukupne količine u zemlji.
