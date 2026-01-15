Rusi žele novi sastanak, nadaju se da će Amerikanci doći u Moskvu: Tema je rat u Ukrajini

Kremlj se nada da će američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro doputovati u Moskvu radi pregovora o okončanju rata u Ukrajini, javlja u četvrtak njemačka agencija dpa. Ruska državna novinska agencija TASS u četvrtak je objavila da je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao da se dijalog s američkom stranom nastavlja.

"Čim datumi budu dogovoreni, nadamo se da će do tog posjeta doći", citirao je TASS Peskova.

Dodao je da je važno da ruska strana također predstavi svoj stav na tim konzultacijama s obzirom na to da je bilo mnogo razgovora bez učešća Rusije.

Posebni izaslanik Witkoff i Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, početkom prosinca su posjetili Moskvu radi razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Fokus rasprava je tada bio na američkom planu za okončanje ruskog rata u Ukrajini, koji traje gotovo četiri godine.

Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Otada je održano nekoliko sastanaka između američkih predstavnika, Ukrajine i Europljana, uključujući u Berlinu.

Moskva zasad ustraje u svojim maksimalističkim zahtjevima, koji bi praktički značili podčinjavanje Ukrajine, piše dpa.