Obavijesti

News

Komentari 0
OPET BI DIPLOMACIJU...

Rusi žele novi sastanak, nadaju se da će Amerikanci doći u Moskvu: Tema je rat u Ukrajini

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi žele novi sastanak, nadaju se da će Amerikanci doći u Moskvu: Tema je rat u Ukrajini
5
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS

Ruska državna novinska agencija TASS u četvrtak je objavila da je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao da se dijalog s američkom stranom nastavlja.

Admiral

Kremlj se nada da će američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro doputovati u Moskvu radi pregovora o okončanju rata u Ukrajini, javlja u četvrtak njemačka agencija dpa. Ruska državna novinska agencija TASS u četvrtak je objavila da je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao da se dijalog s američkom stranom nastavlja.

"Čim datumi budu dogovoreni, nadamo se da će do tog posjeta doći", citirao je TASS Peskova.

UMJESTO RADA... Rusi zabrinuti zbog mobilizacije Grenlanda: 'Umjetna histerija'
Rusi zabrinuti zbog mobilizacije Grenlanda: 'Umjetna histerija'

Dodao je da je važno da ruska strana također predstavi svoj stav na tim konzultacijama s obzirom na to da je bilo mnogo razgovora bez učešća Rusije.

Posebni izaslanik Witkoff i Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, početkom prosinca su posjetili Moskvu radi razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Fokus rasprava je tada bio na američkom planu za okončanje ruskog rata u Ukrajini, koji traje gotovo četiri godine.

Russian President Putin meets U.S. special representative Witkoff in Moscow
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
I DALJE NAPREDUJU Glavni ruski general: 'Zauzeli smo 300 četvornih kilometara teritorija Ukrajine u siječnju'
Glavni ruski general: 'Zauzeli smo 300 četvornih kilometara teritorija Ukrajine u siječnju'

Otada je održano nekoliko sastanaka između američkih predstavnika, Ukrajine i Europljana, uključujući u Berlinu.

Moskva zasad ustraje u svojim maksimalističkim zahtjevima, koji bi praktički značili podčinjavanje Ukrajine, piše dpa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Glavni ruski general: 'Zauzeli smo 300 četvornih kilometara teritorija Ukrajine u siječnju'
I DALJE NAPREDUJU

Glavni ruski general: 'Zauzeli smo 300 četvornih kilometara teritorija Ukrajine u siječnju'

Iscrpljena ukrajinska vojska je na bojišnici nadjačana i po broju ljudi i količini naoružanja od početka ruske invazije u veljači 2022.
Zelenski proglašava izvanredno stanje zbog energetike, u video poruci kritizirao Vitalija Klička
ČESTI UDARI NA INFRASTRUKTURU

Zelenski proglašava izvanredno stanje zbog energetike, u video poruci kritizirao Vitalija Klička

Govoreći kasnije u svom večernjem video obraćanju, Zelenski je rekao da nije učinjeno dovoljno kako bi se riješile posljedice napada te da će izvanredno stanje omogućiti vlastima "više mogućnosti i fleksibilnosti".
Kralj dronova je novi ukrajinski ministar obrane. Obećao zanimljive novosti na fronti
MIHAILO FODOROV

Kralj dronova je novi ukrajinski ministar obrane. Obećao zanimljive novosti na fronti

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je naredio 34-godišnjem Fedorovu da brzo provede odluke kako bi zaštitio ukrajinsko nebo, pojačao opskrbu bojišnice i uveo druga tehnološka rješenja s ciljem zaustavljanja ruskog napredovanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026