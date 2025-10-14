Napadi su se dogodili u četvrtima Slobidsky i Saltivsky, pri čemu je u Saltivskom izbio veliki požar. Guverner regije Oleh Sinehubov izvijestio je da je šest ljudi ozlijeđeno razbijenim staklom
Rusija bombardirala bolnicu u Harkivu. 30.000 ljudi bez struje
Rusija je izvela veliki napad dronovima i bombama, gađajući Harkiv i dijelove središnje Ukrajine, pri čemu su ranjeni civili te oštećeni medicinski i infrastrukturni objekti, piše Kyiv Post.
Pokretanje videa...
Ruske snage izvele su kasnovečernji napad na Harkiv u ponedjeljak, 13. listopada, gađajući nekoliko gradskih četvrti vođenim zračnim bombama (KAB), pri čemu je ozlijeđeno više osoba, prema navodima lokalnih vlasti.
Eksplozije su zabilježene diljem grada u večernjim satima. Gradonačelnik Harkiva Igor Terehov objavio je na Telegramu da je jedna od bombi pogodila bolnicu i uništila pomoćnu zgradu. Napadi su se dogodili u četvrtima Slobidsky i Saltivsky, pri čemu je u Saltivskom izbio veliki požar.
Guverner regije Oleh Sinehubov izvijestio je da je šest ljudi ozlijeđeno razbijenim staklom, oštećeni su prozori na jednoj medicinskoj ustanovi, a zapaljena je i jednokatna garaža, pri čemu je uništeno 17 automobila. Svih 57 pacijenata koji su se u tom trenutku nalazili u bolnici evakuirano je u drugu ustanovu. Neki od njih navodno su doživjeli akutne stresne reakcije.
Tri gradske četvrti Harkiva djelomično su ostale bez struje nakon napada. Drugdje, u ranim jutarnjim satima u utorak, 14. listopada, ruske snage granatirale su Kirovogradsku oblast, pri čemu je došlo do poremećaja u željezničkom prometu. Ukrzaliznytsia je objavila da su zbog napada promijenjeni vozni redovi prigradskih vlakova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+