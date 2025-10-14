Rusija bombardirala bolnicu u Harkivu. 30.000 ljudi bez struje

Rusija je izvela veliki napad dronovima i bombama, gađajući Harkiv i dijelove središnje Ukrajine, pri čemu su ranjeni civili te oštećeni medicinski i infrastrukturni objekti, piše Kyiv Post.

Pokretanje videa... 04:59 Ruski napad na ukrajinski Harkiv oštetio bolnicu, struja nestala za 30.000 ljudi | Video: 24sata/reuters

Ruske snage izvele su kasnovečernji napad na Harkiv u ponedjeljak, 13. listopada, gađajući nekoliko gradskih četvrti vođenim zračnim bombama (KAB), pri čemu je ozlijeđeno više osoba, prema navodima lokalnih vlasti.

Foto: Vyacheslav Madiyevskyy

Eksplozije su zabilježene diljem grada u večernjim satima. Gradonačelnik Harkiva Igor Terehov objavio je na Telegramu da je jedna od bombi pogodila bolnicu i uništila pomoćnu zgradu. Napadi su se dogodili u četvrtima Slobidsky i Saltivsky, pri čemu je u Saltivskom izbio veliki požar.

Guverner regije Oleh Sinehubov izvijestio je da je šest ljudi ozlijeđeno razbijenim staklom, oštećeni su prozori na jednoj medicinskoj ustanovi, a zapaljena je i jednokatna garaža, pri čemu je uništeno 17 automobila. Svih 57 pacijenata koji su se u tom trenutku nalazili u bolnici evakuirano je u drugu ustanovu. Neki od njih navodno su doživjeli akutne stresne reakcije.

Foto: Vyacheslav Madiyevskyy

Tri gradske četvrti Harkiva djelomično su ostale bez struje nakon napada. Drugdje, u ranim jutarnjim satima u utorak, 14. listopada, ruske snage granatirale su Kirovogradsku oblast, pri čemu je došlo do poremećaja u željezničkom prometu. Ukrzaliznytsia je objavila da su zbog napada promijenjeni vozni redovi prigradskih vlakova.