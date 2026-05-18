Rusija dronovima i raketama napala Odesu i Dnjepar

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu dronovima i raketama, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje, izjavili su u ponedjeljak ukrajinski dužnosnici.

U Odesi, glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci, dronovi su pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, ozlijedivši 11-godišnjeg dječaka i 59-godišnjeg muškarca, objavio je načelnik lokalne vojne uprave Serhiy Lysak u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Tri osobe su ozlijeđene nakon što je Rusija projektilima pogodila jugoistočni ukrajinski grad Dnjepar, rekao je na Telegramu regionalni guverner Oleksandr Hanža.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća s bojišta. Obje strane negiraju namjerno ciljanje civila.