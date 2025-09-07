Obavijesti

NAPALI I ZAPAD ZEMLJE

Rusi dronovima napali Kijev, u žestokom udaru ima i poginulih. Poljaci i saveznici digli avione

Piše HINA,
Rusi dronovima napali Kijev, u žestokom udaru ima i poginulih. Poljaci i saveznici digli avione
Foto: Thomas Peter

Rusija je u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade i na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, zbog čega su aktivirani poljski i saveznički zrakoplovi

Rusija je tijekom noći izvela napad dronovima na Kijev, pri čemu je pad ostataka srušenih dronova izazvao požar na krovu 16-katne stambene zgrade, objavio je u nedjelju gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko. 

"Hitne službe su na putu prema mjestu događaja," objavio je Kličko putem aplikacije Telegram.

Ukrajinske vlasti jutros su izvijestile da je najmanje dvoje mrtvih i 17 ranjenih u napadu.

KOMENTIRAO I STRANE TRUPE Putin: 'Zelenski, molim te, dođi u Moskvu na pregovore. Mogu garantirati da ćeš biti siguran!'
Putin: 'Zelenski, molim te, dođi u Moskvu na pregovore. Mogu garantirati da ćeš biti siguran!'

Svjedoci su čuli niz eksplozija koje su zatresle grad, a za koje se smatra da su bile aktivnost protuzračne obrane.

Russian drone and missile attack in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Rusija je u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade i na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, zbog čega su aktivirani poljski i saveznički zrakoplovi kako bi se osigurao poljski zračni prostor, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su protuzračna obrana sa zemlje i radarski izviđački sustavi stavljeni  u najviši stupanj pripravnosti," navodi se u objavi zapovjedništva na mreži X.

Nešto iza ponoći gotovo cijela Ukrajina bila je pod zračnom uzbunom  zbog ruskog napada dronovima.

