Rusi dronovima napali Kijev, u žestokom udaru ima i poginulih. Poljaci i saveznici digli avione

Rusija je tijekom noći izvela napad dronovima na Kijev, pri čemu je pad ostataka srušenih dronova izazvao požar na krovu 16-katne stambene zgrade, objavio je u nedjelju gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko.

"Hitne službe su na putu prema mjestu događaja," objavio je Kličko putem aplikacije Telegram.

Ukrajinske vlasti jutros su izvijestile da je najmanje dvoje mrtvih i 17 ranjenih u napadu.

Svjedoci su čuli niz eksplozija koje su zatresle grad, a za koje se smatra da su bile aktivnost protuzračne obrane.

Foto: Valentyn Ogirenko

Rusija je u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade i na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, zbog čega su aktivirani poljski i saveznički zrakoplovi kako bi se osigurao poljski zračni prostor, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su protuzračna obrana sa zemlje i radarski izviđački sustavi stavljeni u najviši stupanj pripravnosti," navodi se u objavi zapovjedništva na mreži X.

Nešto iza ponoći gotovo cijela Ukrajina bila je pod zračnom uzbunom zbog ruskog napada dronovima.