Rusija Hruščovljevu praunuku proglasila stranom agenticom!

Nina Hruščova (62) profesorica je na sveučilištu The New School u New Yorku te je nastavila s istraživačkim putovanjima u Rusiju od početka njezine invazije Ukrajine 2022. godine. Njezin pradjed Nikita Hruščov vodio je Sovjetski Savez od 1953. do 1964. godine, kad su ga smijenili članovi vladajućeg Politbiroa. Hruščova je rekla da nije iznenađena što ju je Rusija dodala na popis "stranih agenata", koji od petka sadrži 1164 imena, među kojima su političari, novinari, umjetnici, nevladine te medijske organizacije.

"Bilo bi to nemarno s njihove strane da to nisu u jednom trenutku napravili", rekla je, dodavši da je prerano reći koji bi praktični učinak mogao biti.

Ponovna popularnost Staljina

"Zasigurno postoji povijesna ironija, no ništa šokantno. Kad je Staljin gore, Hruščov je dolje", rekla je.

Aludirala je na ponovni rast ugleda sovjetskog diktatora Staljina u Rusiji, čiju je vladavinu terora Hruščov osudio u svome poznatom obraćanju kongresu Komunističke partije 1956. godine.

Rusija je obilježila 70. obljetnicu govora prošli mjesec, čime je ponovno u javnu sferu ušla debata o ostavštini obojice muškaraca. Hruščov je bio sovjetski čelnik koji je Ukrajini 1954. godine predao Krim, kojeg je Rusija ponovno prisvojila 2014. kada su njezine snage izvršile invaziju na poluotok, a predsjednik Vladimir Putin proglasio njegovu aneksiju.

Hruščov je također poznat po svome sučeljavanju s američkim predsjednikom Johnom F. Kennedyjem za vrijeme Kubanske krize 1962. godine, kad je svijet bio na rubu nuklearnog rata.

Ruska novinska agencija TASS prenijela je ministarstvo pravosuđa koje je objavilo da je Nina Hruščova širila lažne informacije o ruskim politikama te da se protivila onome što Moskva naziva "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini. Ljudi koji se vode kao strani agenti podvrgnuti su brojnim birokratskim zahtjevima i ograničenjima svojih prihoda u Rusiji. Primorani su staviti oznaku stranih agenata na svojim objavama na društvenim mrežama ili bilo čemu što objave.

Neki kritičari Kremlja nose tu oznaku kao znak časti, dok drugi kažu da je to teret koji ih opstruira u poslu jer ih zbog toga drugi Rusi izbjegavaju.