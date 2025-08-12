Obavijesti

Rusija i Bjelorusija održat će zajedničke vojne vježbe u rujnu, Zelenski: 'Nešto pripremaju...'

Ruska i bjeloruska vojska održat će zajedničke strateške vježbe u Bjelorusiji od 12. do 16. rujna, priopćilo je u utorak bjelorusko ministarstvo obrane

Svrha je vježbi testirati sposobnosti Rusije i Bjelorusije te "osigurati vojnu sigurnost Savezne države i njihovu spremnost za odbijanje moguće agresije", citiralo je ministarstvo general-bojnika Valerija Revenka. Savezna država unija je i savez bez granica između dviju bivših sovjetskih republika i susjeda.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je ranije ove godine, bez navođenja detalja ili dokaza, da Rusija "nešto priprema" u Bjelorusiji ovog ljeta pod krinkom rutinskih vojnih vježbi.

U intervjuu za časopis Time prošlog tjedna, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da je odlučio premjestiti lokaciju zajedničkih vojnih vježbi dalje od zapadnih granica Bjelorusije sa zemljama Europske unije, navodeći sigurnosne zabrinutosti koje su se pojavile u Poljskoj i baltičkim zemljama.

Pregovori prema Putinu Ovo je Putinova prednost: 'Dat ću dio zemlje, za dio Ukrajine...'
Ovo je Putinova prednost: 'Dat ću dio zemlje, za dio Ukrajine...'

Lukašenko je ideju da će Bjelorusija iskoristiti vježbe za napad na tri baltičke zemlje i Poljsku nazvao "potpunom besmislicom".

General-bojnik Revenko rekao je da se bjelorusko-ruske vježbe "koriste kao izgovor za kontinuiranu militarizaciju" u susjednim zemljama NATO-a, navodeći nadolazeće zajedničke vježbe NATO-a u Poljskoj u kojima sudjeluje najmanje 34. 000 vojnika.

Bjelorusija, najbliži ruski saveznik, zadnjih je nekoliko godina doživjela pogoršanje odnosa sa zapadnim susjedima i Ukrajinom nakon što je Moskva koristila bjeloruski teritorij kao odskočnu dasku za napad na Kijev koji je pokrenula u veljači 2022.

