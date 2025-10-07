Obavijesti

Rusija i Indija počele zajedničke vojne vježbe u Rajasthanu

Rusija i Indija udružuju snage u borbi protiv terorizma! Zajedničke vježbe "Indra 2025" održavaju se u Rajasthanu, usmjereno na poboljšanje operativne kompatibilnosti i taktike

Rusija i Indija počele su zajedničke vojne vježbe u sjeverozapadnoj indijskoj državi Rajasthanu s ciljem poboljšanja protuterorističkih operacija, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Rusko-indijske vježbe "Indra 2025" održavaju se na poligonu Mahajan u Rajasthanu i trajat će do 15. listopada, priopćilo je ministarstvo.

"Glavni cilj vježbi je usavršavanje kohezije postrojba obje zemlje u borbi protiv terorizma, uključujući usavršavanje taktike protuterorističkih operacija", priopćilo je ministarstvo. "Posebna će se pozornost posvetiti povećanju operativne kompatibilnosti postrojba i razmjeni najboljih praksi u kontekstu modernog ratovanja", navodi se.

