RAT U UKRAJINI

Rusija i Ukrajina međusobno napadaju energetske objekte, stotine tisuća bez struje

Gotovo pola milijuna ljudi ostalo je bez struje u ruskoj Belgorodskoj regiji nakon što je u ukrajinskim napadima pogođena energetska infrastruktura, a tisuće su ostale bez struje na sjeveru Ukrajine nakon ruskih napada na energetska postrojenja, prenosi Reuters u srijedu.

Guverner regije Vjačeslav Gladkov rekao je da su nestanci struje pogodili oko 450. 000 ljudi u nekoliko okruga, uključujući regionalni glavni grad Belgorod, a mnogi stanovnici suočavaju se i s poremećajima u grijanju i opskrbi vodom.

Očekuje se da će se noćne temperature u Belgorodu u nadolazećim danima kretati oko nula stupnjeva Celzijevih.

Gladkov je rekao da su radovi na popravku počeli, ali da će za njihov završetak trebati nekoliko dana.

Belgorod, koji se nalazi oko 40 km od granice s Ukrajinom, česta je meta ukrajinskih napada dronova i raketa u četiri godine otkako je Rusija napala svog susjeda, navodi Reuters.

1000 DRONOVA ŠOKANTAN trenutak udara. Rusi pokrenuli jedan od najvećih napada od početka invazije
ŠOKANTAN trenutak udara. Rusi pokrenuli jedan od najvećih napada od početka invazije

U ruskim napadima tisuće bez struje na sjeveru Ukrajine

U međuvremenu, u ruskim napadima oštećena su dva energetska postrojenja u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiva, zbog čega je blizu 212.000 potrošača bez struje, priopćila je u srijedu regionalna elektrodistribucijska tvrtka.

Černihivoblenergo priopćio je da je gotovo 150.000 potrošača u gradu Černihivu i okolnom okrugu ostalo bez struje nakon što je u ruskom napadu oštećen energetski objekt.

Kasnije je dodano da je blizu 62.000 potrošača ostalo bez struje u tri druga okruga u regiji nakon napada na energetski objekt u okrugu Nižinski.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija tijekom noći lansirala 147 dronova na zemlju, od kojih je 121 oboreno ili neutralizirano.

Gotovo 21.000 stanovnika grada Slavutiča, koji se nalazi u susjednoj kijevskoj regiji, također je privremeno ostalo bez struje nakon jutarnjeg napada, rekao je regionalni guverner na Telegramu.

Ključna infrastruktura prebačena je na rezervne izvore napajanja, dodao je guverner.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

ŠOKANTAN trenutak udara. Rusi pokrenuli jedan od najvećih napada od početka invazije
1000 DRONOVA

ŠOKANTAN trenutak udara. Rusi pokrenuli jedan od najvećih napada od početka invazije

Volodimir Zelenski izjavio je da će se Ukrajina suočiti s manjkom projektila koje koristi za borbu protiv Rusije zbog rata na Bliskom istoku
STRAŠAN NAPAD U LAVOVU Rusi su ispalili više od 400 dronova na Ukrajinu: 'Ovo je neviđeno!'
IMA I RANJENIH

STRAŠAN NAPAD U LAVOVU Rusi su ispalili više od 400 dronova na Ukrajinu: 'Ovo je neviđeno!'

U Lavovu, velikom gradu na zapadu smještenom više stotina kilometara od bojišnice, ruski dronovi pogodili su povijesni centar upisan na UNESCO-v popis svjetske baštine, rekle su vlasti
Ukrajinci imaju opaku taktiku. Gađaju bitne baze po Rusiji
UDAR NA AERODROME

Ukrajinci imaju opaku taktiku. Gađaju bitne baze po Rusiji

Ukrajinci su pojačali napade na važna remontna postrojenja koja Rusija koristi za popravak i obnovu strateški važnih aviona

