ŠOKANTAN trenutak udara. Rusi pokrenuli jedan od najvećih napada od početka invazije

Rusija je od 23. do 24. ožujka lansirala gotovo 1000 dronova protiv Ukrajine. Ukrajinski glavni stožer javlja da se radi o jednom od najvećih zračnih napada od početka invazije.

U utorak je preko 550 kamikaza dronova lansirano prema središnjim i zapadnim dijelovima zemlje, navodi Glavni stožer. Ovi udari uslijedili su nakon noćnih napada diljem Ukrajine.

Pokretanje videa... 00:18 Napad na Lavov | Video: 24sata/Reuters

U Lvivu je najmanje 32 ozlijeđenih nakon što su dronovi pogodili civilna područja, izvijestio je guverner Lvivske oblasti Maksym Kozytskyi. U napadima diljem Ukrajine ubijeno je sedam ljudi, a Kijev se suočava s nestašicama zbog rata s Iranom i preusmjeravanja američkog oružja. Volodimir Zelenski izjavio je da će se Ukrajina suočiti s manjkom projektila koje koristi za borbu protiv Rusije zbog rata na Bliskom istoku.

Zelenski je dodao da ima "vrlo loš osjećaj" u vezi s utjecajem sukoba na rat u Ukrajini, rekavši da se pregovori o miru stalno odgađaju. "Postoji jedan razlog - rat u Iranu", rekao je.

Također je istaknuo da situacija ide na ruku Putinu jer povećava cijene energije, što predstavlja problem za Ukrajinu, a također može dovesti do "deficita" u raketama.