Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA RAZMJENA

Rusija i Ukrajina razmijenile su tijela više od 1000 vojnika

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija i Ukrajina razmijenile su tijela više od 1000 vojnika
Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Sukobljene strane su više puta razmijenile svoje mrtve vojnike, ali i ratne zarobljenike otkako je počeo rat ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

Ukrajina i Rusija su još jednom razmijenile tijela poginulih vojnika, rekli su ukrajinski dužnosnici i ruski državni mediji u četvrtak.

Ukrajina je rekla da je zaprimila 1000 tijela, a ruska državna novinska agencija TASS je citirala neidentificiran izvor koji je kazao da je Moskva zaprimila 30.

"Istražitelji agencija za provođenje zakona će zajedno sa stručnim službama ministarstva unutarnjih poslova uskoro početi sa svim potrebnim pregledima te identificirati vraćena tijela", objavio je na komunikacijskoj platformi Telegram ukrajinski koordinacijski centar za ratne zarobljenike.

Sukobljene strane su više puta razmijenile svoje mrtve vojnike, ali i ratne zarobljenike otkako je počeo rat ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

ZAMJENE TERITORIJA? Otkrili plan od 28 točaka za mir u Ukrajini, reagirala je i Rusija
Otkrili plan od 28 točaka za mir u Ukrajini, reagirala je i Rusija

Međutim, mirovni pregovori su i dalje na mrtvoj točki, a predstavnici dviju strana nisu se izravno sastali od 23. srpnja, kada su svega 40 minuta razgovarali u Istanbulu.

Europske zemlje su se u četvrtak usprotivile mirovnom planu za Ukrajinu, koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, a koji bi prema izvorima od Kijeva tražio da prepusti dodatan teritorij i da se djelomično razoruža, što su uvjeti koje ukrajinski saveznici oduvijek smatraju ravnima kapitulaciji.

Ukrajina je ranije optužila Rusiju da tijela vraća na neuredan način i da ponekad šalje trupa ruskih vojnika dok Moskva to poriče.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otkrili plan od 28 točaka za mir u Ukrajini, reagirala je i Rusija
ZAMJENE TERITORIJA?

Otkrili plan od 28 točaka za mir u Ukrajini, reagirala je i Rusija

Portal Axios, koji je prvi objavio vijest o planu od 28  točaka, kazao je da će Ukrajina i Europa dobiti američka sigurnosna jamstva u zamjenu za to da Kijev prepusti Rusiji dijelove istočne Ukrajine kojima Moskva trenutno ne upravlja.
FOTO Užas u Ukrajini: Najmanje 25 mrtvih, Rusi pogodili zgrade
POGINULA I DJECA

FOTO Užas u Ukrajini: Najmanje 25 mrtvih, Rusi pogodili zgrade

Oko 80 osoba je ranjeno kada je Rusija ispalila 476 dronova i 48 raketa na Ukrajinu, pri čemu je pogodila energetsku i prometnu infrastrukturu i dovela do nestanke struje u brojnim regijama na ledenim temperaturama.
Ovo su zgrade koju su pogodili Rusi u Ternopilju. Ubili su 20 civila. Među mrtvima 2 djece.
NOVI RUSKI RATNI ZLOČIN

Ovo su zgrade koju su pogodili Rusi u Ternopilju. Ubili su 20 civila. Među mrtvima 2 djece.

Rusija je u ovom brutalnom napadu lansirala 442 drona i više od 40 raketa. Pogođene su stambene zgrade.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025