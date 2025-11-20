Rusija i Ukrajina razmijenile su tijela više od 1000 vojnika

Ukrajina i Rusija su još jednom razmijenile tijela poginulih vojnika, rekli su ukrajinski dužnosnici i ruski državni mediji u četvrtak.

Ukrajina je rekla da je zaprimila 1000 tijela, a ruska državna novinska agencija TASS je citirala neidentificiran izvor koji je kazao da je Moskva zaprimila 30.

"Istražitelji agencija za provođenje zakona će zajedno sa stručnim službama ministarstva unutarnjih poslova uskoro početi sa svim potrebnim pregledima te identificirati vraćena tijela", objavio je na komunikacijskoj platformi Telegram ukrajinski koordinacijski centar za ratne zarobljenike.

Sukobljene strane su više puta razmijenile svoje mrtve vojnike, ali i ratne zarobljenike otkako je počeo rat ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

Međutim, mirovni pregovori su i dalje na mrtvoj točki, a predstavnici dviju strana nisu se izravno sastali od 23. srpnja, kada su svega 40 minuta razgovarali u Istanbulu.

Europske zemlje su se u četvrtak usprotivile mirovnom planu za Ukrajinu, koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, a koji bi prema izvorima od Kijeva tražio da prepusti dodatan teritorij i da se djelomično razoruža, što su uvjeti koje ukrajinski saveznici oduvijek smatraju ravnima kapitulaciji.

Ukrajina je ranije optužila Rusiju da tijela vraća na neuredan način i da ponekad šalje trupa ruskih vojnika dok Moskva to poriče.